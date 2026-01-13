Lábtörés, hóban ragadt luxuskocsi: a magyar sztárokat is megcibálja a tél

Talán Zámbó Krisztián barátnője járt eddig a legrosszabbul, aki a csúszós utakon egy rossz mozdulattal eltörte a lábát, nem sokkal később pedig műteni is kellett. Bár a mostani fehér karácsonyról éppen lemaradtunk, gyakorlatilag újév óta folyamatos a havazás, az ónos eső és a mínuszos időjárás. A hírességek java része elégedett a havas tájakkal és mindenki a maga módján próbálja meg kihasználni a tél szépségeit.

Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska a jeges úton csúszott el, azonnal műteni kellett a törött lábszárát (Fotó: Mediaworks archív)

Zámbó Krisztián barátnője balesetet szenvedett, de nem szegte kedvét

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Takács Zsuzska egy szerencsétlenül sikerült mozdulat miatt elcsúszott a budapesti utcán és eltört a lábszára. A csinos híresség egy villamosmegállóban járt pórul, ahol nem volt megfelelőképpen felsózva az útszakasz és annak ellenére, hogy kényelmes cipőt viselt, nem tudta elkerülni a balesetet. Zámbó Krisztián Zsuzsikáját azonnal a műtőbe tolták, ahol csavart kapott és most hat hét lábadozás vár rá. „Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat” – mondta el a Borsnak.

Gelencsér Timi imádja a havat

Az egykori szépségkirálynő a minap édesanyjához ment át havat lapátolni, miközben elmesélte, hogy ő téli gyerekként imádja a havat.

Szerintem gyönyörű szép egy havas táj és nagyon szeretem az átvitt értelmét is, magamban mindig úgy fordítom, hogy leesik a hó, eltakarja a nyomokat, amit aztán el kell takarítani és tiszta lappal indulhatunk újra

– vallotta Timi. „Mindig a gyerekkorom jut eszembe, amikor a nővéreimmel hóembert építettünk, szánkóztunk, síeltünk, ezek az emlékek mindig megmelengetik a szívemet.”

Timi mostanra viszont kiskutyája boldogságában leli örömét, aki annyira aranyosan ugrándozik a hóban, hogy gazdája maga az olvadó hóember, amikor őt nézi.

Jákob Zoltán luxusautója elakadt a hóban

A milliárdos szintén megörült az elképesztő hóesésnek, egy távoli helyen tesztelte le jól ismert, tűzpiros Ferrari kocsiját. „Se turbó, se elektromos, csak a tiszta, 725 lóerő” – mondja videójában, ahol driftelgetni kezdett a luxuscsodával, saját bevallása szerint még egy hóangyalt is rajzolhatott volna manőverezés közben a járgánnyal. Az már egy másik történet, hogy a terepjáró sem bírt minden jeges megpróbáltatást, egy adott pillanatban majdnem összekoccant a mellette parkolóval, utána pedig el is akadt a hóban.