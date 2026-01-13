Lábtörés, hóban ragadt luxuskocsi: a magyar sztárokat is megcibálja a tél

Talán Zámbó Krisztián barátnője járt eddig a legrosszabbul, aki a csúszós utakon egy rossz mozdulattal eltörte a lábát, nem sokkal később pedig műteni is kellett. Bár a mostani fehér karácsonyról éppen lemaradtunk, gyakorlatilag újév óta folyamatos a havazás, az ónos eső és a mínuszos időjárás. A hírességek java része elégedett a havas tájakkal és mindenki a maga módján próbálja meg kihasználni a tél szépségeit.
Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Takács Zsuzska egy szerencsétlenül sikerült mozdulat miatt elcsúszott a budapesti utcán és eltört a lábszára. A csinos híresség egy villamosmegállóban járt pórul, ahol nem volt megfelelőképpen felsózva az útszakasz és annak ellenére, hogy kényelmes cipőt viselt, nem tudta elkerülni a balesetet. Zámbó Krisztián Zsuzsikáját azonnal a műtőbe tolták, ahol csavart kapott és most hat hét lábadozás vár rá. „Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat” – mondta el a Borsnak.
Az egykori szépségkirálynő a minap édesanyjához ment át havat lapátolni, miközben elmesélte, hogy ő téli gyerekként imádja a havat.
Szerintem gyönyörű szép egy havas táj és nagyon szeretem az átvitt értelmét is, magamban mindig úgy fordítom, hogy leesik a hó, eltakarja a nyomokat, amit aztán el kell takarítani és tiszta lappal indulhatunk újra
– vallotta Timi. „Mindig a gyerekkorom jut eszembe, amikor a nővéreimmel hóembert építettünk, szánkóztunk, síeltünk, ezek az emlékek mindig megmelengetik a szívemet.”
Timi mostanra viszont kiskutyája boldogságában leli örömét, aki annyira aranyosan ugrándozik a hóban, hogy gazdája maga az olvadó hóember, amikor őt nézi.
A milliárdos szintén megörült az elképesztő hóesésnek, egy távoli helyen tesztelte le jól ismert, tűzpiros Ferrari kocsiját. „Se turbó, se elektromos, csak a tiszta, 725 lóerő” – mondja videójában, ahol driftelgetni kezdett a luxuscsodával, saját bevallása szerint még egy hóangyalt is rajzolhatott volna manőverezés közben a járgánnyal. Az már egy másik történet, hogy a terepjáró sem bírt minden jeges megpróbáltatást, egy adott pillanatban majdnem összekoccant a mellette parkolóval, utána pedig el is akadt a hóban.
A tavalyi évben Rubint Rella férje és válása alaposan terítékre került, az utóbbi időben azonban inkább arról szólnak a hírek, hogy a gyönyörű fitneszedző próbálja túltenni magát a történteken és saját magára fókuszálni. Nemrég például egy 33 napos utazásba is belevágott egyedül, amelyről részletes vlog beszámolót készített, most pedig azzal lepte meg követőit, hogy elhatározta: megtanul snowboardozni.
A Vitéz énekes nem riad vissza a természet adományaitól, így aztán a hideg időjárás és a havazás sem kottyan meg neki. Bátran úszik a jeges Dunában és gond nélkül futkározik mezítláb a hóban. Varga Viktor imádja borzolni a kedélyeket bejegyzéseivel, jóllehet, ezúttal másokat is arra buzdít, hogy élvezzék ki a tél szépségeit.
A TV2 műsorvezetője újév óta futkározik a szabadban és nem röstelli bevallani, hogy bizony nagyon nehezen ment neki az első, mindössze 2 kilométert futott, aztán el is fáradt. Ugyanakkor bátorítja követőit, hogy tartsanak vele, ő minden edzéséről feltesz majd egy kis videót, hogy ezzel is motiváljon másokat a testmozgásra. Rami saját magán is meglepődött, amikor az óriási hóesésben futásnak eredt és még jól is esett neki.
