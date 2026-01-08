Dudás Miki halála: Smaltig Dalma és Varga Viktor is megszólaltak

Dudás Mikit az egész ország gyászolja, halálának körülményei egyelőre még mindig tisztázatlanok. A tragédiával kapcsolatban most két olyan híresség is megszólalt, akik közelebbről ismerték őt.

Dudás Miki, Smaltig Dalma és Schóbert Norbi Jr. a Farm VIP harmadik évadában, a döntő kapujában (Fotó: Tv2)

Dudás Miki halála: halált okozó testi sértés miatt nyomoznak

Az egykori olimpikon a Farm VIP harmadik évadában szerepelt együtt Smaltig Dalmával, aki bejutott a döntőbe, Miki pedig a harmadik helyen végzett. Lapunk megkeresésére Dalma rendkívül szűkszavúan nyilatkozott:

Először azt mondták, hogy nem merült fel idegenkezűség, most pedig úgy tűnik, hogy mégis van, borzasztó érzés. Azért a Farmon harminc napot töltöttünk együtt, nyilván megismertük egymást és nagyon mélyen érintett a halála, ezért nem tudok, nem is szeretnék erről többet mondani, mert nagyon nehéz lenne.

Varga Viktor a Sztárbox című műsor révén ismerte Mikit, mint mondja, nagyon jóban voltak.

A boksz miatt is összekapcsolódtunk, illetve egy közös nagy filmforgatáson is reggeltől estig dolgoztunk együtt rengeteget, nagyon nehéz ez nekem is

– meséli Viktor.

Varga Viktor barátjaként tekintett Dudás Mikire, nagyon jóban voltak (Fotó: Varga Viktor Instagram oldala)

Bár nem vagyok szakértő, de nehezen tudom elhinni, hogy idegenkezűség történt volna. Nem tudok róla, hogy olyan bajba keveredett volna, ami miatt bárki így elintézi a sorsát. Én inkább egy labilisabb személynek ismertem meg, amit annak tudtam be, hogy akkor veszítette el az édesapját és emiatt nehezebb időszakon ment keresztül. Megrendülten értesültem a történtekről, mert barátomként tekintek rá és nagyon mélyen érint.

Dudás Miklós az otthonában halt meg

Miután holtan találták a sportolót, a rendőrség először közigazgatási eljárásban vizsgálta a történteket, ami általában arra utal, hogy természetes elhalálozás történt, baleset vagy öngyilkosság. Az igazságügyi boncolás elsődleges megállapításai alapján azonban halált okozó, súlyos testi sértés miatt kezdtek nyomozni az ügyében, amiért akár 8 évet is kaphat a tettes. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz. A család elképesztően nehéz időszakon megy keresztül, hiszen nemrég Dudás Miki édesapja is meghalt, édesanyja így most férjét és fiát is gyászolja. Két gyermeke maradt félárván édesanyjukkal, Szigligeti Ivettel, akivel tizenegy évig hullámzó kapcsolatban voltak.