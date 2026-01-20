Nagy a baj: elviselhetetlen fájdalmak után műtét vár Young G Béci feleségére

Young G Béci felesége, Mészáros Norina epeműtétre készül. Sok fájdalom vezetett ehhez a döntéshez.
A fiatal édesanya az elmúlt időszakban súlyos, mindennapos fájdalmakkal küzdött, amelyeket már nem tudott tovább elviselni. Norina egy Instagram-sztoriban köszönte meg azt a rengeteg támogatást és tanácsot, amelyet követőitől kapott az elmúlt hetekben. Elmondása szerint sok bátorítás után hozta meg a nehéz, de elkerülhetetlen döntést: mindenképpen átesik az epeműtéten.
Az édesanya nemrég osztotta meg milyen következményei vannak a betegségnek, és mennyire odafigyel, hogy korábbi fájdalmai ne ismétlődjenek meg:
Nagyon odafigyelek, hogy miket eszem! Még egyszer azt a görcsöt én nem akarom átélni... a hátamba sugárzó fájdalom az majdhogynem mindennapos, mivel mozognak a kövek. Idegeskedésnél is és takarításnál is fáj... ősszel megnézetem és döntök a kövek sorsáról!
Minden próbálkozása ellenére azonban úgy tűnik, fájdalmai nem múltak el és most beavatkozásra lesz szükség.
