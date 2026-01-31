Youbg G Béci is büszkén áll ki a béke pártján: Fontos összetartanunk

Szombaton Hatvan városába érkezett a Háborúellenes Gyűlés. Ezzel egy időben pedig elkezdődött a Mandiner élő háttérműsora, melyben Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián beszélget a béke pártján büszkén és bátran kiálló ismert emberekkel. A mai adás első vendégei Németh Kristóf és Young G Béci voltak. A rapper elmondta, miért tartja fontosnak, hogy a háborúpárti baloldal nyomása ellenére is kitartson nyíltan vállalt véleménye mellett.

Young G Béci a Háborúellenes Gyűlés háttérműsorában beszélt a béke fontosságáról (Fotó: YouTube)

„Pont néztem a minap, hogy tizennégy vagy tizenöt ével ezelőttről van fent egy zeném a YouTube-on, aminek az a címe, hogy Prolitika. Abban azt fogalmaztam meg, hogy bármi is történjen, én a jobboldal mellett vagyok.”

Most pedig úgy érzem, hogy nagyon fontos összetartaniuk azoknak az embereknek, akik ténylegesen a béke és a gyermekeink jövője mellett állnak ki.

„Kétgyermekes családapa vagyok és nekem nagyon fontos az, hogy biztonságban legyenek” - kezdte a hatvani Háborúellenes Gyűlés háttérműsorának stúdiójában Young G Béci.

Young G Béci: A végén megöleljük egymást...

Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián ezután arra voltak kíváncsiak, hogy a fiatal előadótól fordult-e el számára fontos barát, csak mert gyakran és hangosan áll ki a nyilvánosság elé és beszél a béke fontosságáról. „Rengeteg olyan barátom van, akik nem azon az állásponton vannak, amin én. Lehet, hogy megvitatjuk ezeket a témákat és kell is vitatkozni, de a végén megöleljük egymást és jóban maradunk” - fogalmazott a rapper.