Itt követheted élőben a hatvani Háborúellenes Gyűlést

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 10:33 / FRISSÍTÉS: 2026. január 31. 10:45
HatvanDPK
Ismét összegyűltek a béke pártfogói.

Ismét Háborúellenes Gyűlést tart a DPK, ezúttal Hatvanban, ahol Bohár Dániel videójának tanúsága alapján már egy órával a kezdés előtt is egyértelműen látszik, hogy ismét teltház lesz. Akik nem tudnak személyesen részt venni, azok sem maradnak le semmiről, ugyanis a HírTV élőben közvetíti az eseményt, a legfontosabb mozzanatokról pedig a BorsOnline is beszámol.

Itt lehet nézni a hatvani Háborúellenes Gyűlést élőben:

