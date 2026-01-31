Itt követheted élőben a hatvani Háborúellenes Gyűlést

Ismét Háborúellenes Gyűlést tart a DPK, ezúttal Hatvanban, ahol Bohár Dániel videójának tanúsága alapján már egy órával a kezdés előtt is egyértelműen látszik, hogy ismét teltház lesz. Akik nem tudnak személyesen részt venni, azok sem maradnak le semmiről, ugyanis a HírTV élőben közvetíti az eseményt, a legfontosabb mozzanatokról pedig a BorsOnline is beszámol.
