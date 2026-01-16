Óriási gázsik: 10 millió forintot zsebel be a ValMar, de mások se halnak éhen

Óriási felháborodást váltott ki egy Redditen terjedő poszt, mivel kiszivárgott egy fellépésszervezői lista, rajta több száz hazai előadó gázsijával. A bejegyzés lavinát indított: kommentelők számoltak, összehasonlítottak, és sokan felkapták a fejüket azon, hogy egy-egy 30–90 perces produkcióért milyen összegek szerepelnek a táblázatban. A lista ráadásul nem csak pop- és rapelőadókat tartalmazott, hanem DJ-ket, mulatós sztárokat, musical- és operettművészeket, sőt gyerekműsorokat is. Mi utánajártunk a bővített anyagnak, és kategóriánként kiválasztottuk a legdrágább neveket. Az élő nagykoncertek mezőnyében egyértelműen a csúcsot Quimby és a ValMar képviseli, mindkét produkció 10,5 millió forintos alapgázsival szerepel a listán, miközben Majka is 9 millió fölötti összegért vállal fellépést.

Aki ValMar koncertet szeretne a születésnapjára, alaposan a zsebébe kell nyúlnia (Fotó: Adam Bertalan)

A ValMar és a Quimby nyomában szorosan ott lohol ByeAlex

Nem sokkal marad el mögöttük ByeAlex és a Slepp sem, akik szintén magas, 7–10 milliós sávban mozognak. Az adatok szerint KKevin 3,5 millió, a Tankcsapda 7 millió, T.Danny 8,5 millió, L.L. Junior 6,5 millió forintért lép fel egy koncerten, és bár ezek milliós összegek, a gázsi nagy része a zenekarnak, a stábnak és a menedzsmentnek megy – tehát „annyi az annyi”, de nem mind a művész zsebébe vándorol.

Balázs Pali még mindig hasít

A mulatós kategóriában Balázs Pali viszi a prímet: 100 perces műsoráért 2 millió 388 ezer forint szerepel a listán, de a „3+2” formáció sem marad el sokkal mögötte, több mint 2,3 milliós gázsival. A gyerekműsoroknál Farkasházi Réka és a Tintanyúl a legdrágább, közel 800 ezer forintos fellépési díjjal, míg az operett–musical vonalon a Dívák produkció vezet, 780 ezer forintos árral.

A profit messze nem ennyi...

A kommentmezőben azonban gyorsan megjelentek a józanító hangok is: „Alapból lejön az adó, menedzsment, zenészek és stáb… Nem kell azt képzelni, hogy ezeknek az előadóknak naponta bejön 10 buli”– írta egy hozzászóló. A vita végül odáig jutott, hogy többen kijelentették: a számok önmagukban sokkolók, de a háttérköltségekkel együtt már korántsem tűnnek annyira irreálisnak – függetlenül attól, ki mit gondol az adott előadó munkásságáról.

Az árlista mindenki számára elérhető az alábbi linken.