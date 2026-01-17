Egy díva, aki minden vihart túlél: Íme a születésnapos Tóth Gabi néhány ikonikus pillanata - Galéria

Tóth Gabi eleve nehezített pályán indult, amikor nővére győzelme után ő is megpróbálkozott a Megasztár színpadával, viszonylag gyorsan bizonyította azonban, hogy nem csak tehetséges, de kitartó és szorgalmas is. Saját évadában a harmadik helyezést zsebelhette be, ezzel ő lett az év női hangja is.

Tóth Gabi Eye of the Tiger című előadása a múlt heti Fidesz kongresszuson (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi visszatért gyökereihez

A tehetségkutató után saját zenei útjára lépett, saját dalokat készített és rengeteg fellépésre járt és a mai napig aktív résztvevője a hazai zenei palettán. Pályafutása során Gabi folyamatosan kereste és alakította zenei stílusát: a popzene mellett eleinte rockos énjét ismerhette meg az roszág, később a könnyebb, népzenei ihletésű műfajokkal is kísérletezett, amellyel széles közönségréteget szólított meg. Fátyolos hangját gyakran emlegetik erőteljesnek és érzelmileg intenzívnek is, ami koncertjein és televíziós fellépésein egyaránt erősen érvényesül.

Tóth Gabi nemcsak a zenében, hanem a televízióban is aktív: mentor és zsűritag szerepekben is feltűnt az évek során. Az egyik legutóbbi nagy visszatérése a Megasztár 2025-ös évadában volt, ahol zsűritagként is láthattuk. Gabi többször is hangsúlyozta, mennyire fontos számára ez a szerep, hiszen egykor ő is ezen a színpadon állva indította el a saját karrierjét. Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence természetesen mindenben támogatta szerelmét és minden szereplése kapcsán elképesztően büszke rá.

Állandó célkeresztbe kerül

Az énekesnő életét folyamatosan nyomon követte a sajtó, nem egyszer keveredett botrányba amiatt, mert nem rejtette véka alá a véleményét. Gabi szókimondó, őszinte stílusát sokat csodálják, mások erőteljesen kritizálják, ő azonban rendszeresen felveszi a harcot az ilyen vitákban.

Legutóbb például a Hungexpón megrendezésre került Fidesz-kongresszus sztárvendégeként lépett színpadra és saját feldolgozásában adta elő a Survivor ikonikus dalát, az Eye of the Tigert. Az előadásról készült videók hatalmas vihart kavartak, miután többen is meggyanúsították az énekesnőt azzal, hogy fonetikus leirattal tanulta meg a szöveget – így kötöttek bele az angol kiejtésébe, valamint mesterséges intelligencia által készített videókat használtak fel, hogy hamis hangokkal rossz színben tüntessék fel az énekesnőt. Tóth Gabi TikTok videóban bizonyította azóta saját oldalán, hogy a dalt még sminkelés közben is nagyon klasszul elő lehet adni, ha valaki tényleg tud énekelni.