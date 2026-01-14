Tóth Gabinak elege lett: „Most már nem hagyom magam”

Nem csitulnak a netes baloldali trollok, napok óta Tóth Gabi Eye of the Tiger előadásán élik ki magukat. A Megasztár zsűritagja úgy véli, a mesterséges intelligencia segítségével járatták le őt, ezért az énekesnőnek elege lett – üzent a rosszakaróknak.

Tóth Gabi Fidesz-kongresszuson előadott feldolgozása miatt lett a balos trollok célpontja (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi reagált a vádakra

A hétvégén, a Hungexpón megrendezésre került Fidesz-kongresszus sztárvendégeként Tóth Gabi lépett színpadra és saját feldolgozásában adta elő a Survivor ikonikus dalát, az Eye of the Tigert. Az előadásról készült videók hatalmas port kavartak, miután többen is meggyanúsították az énekesnőt azzal, hogy fonetikus leirattal tanulta meg a szöveget – így kötöttek bele az angol kiejtésébe, valamint mesterséges intelligencia által készített videókat használtak fel, hogy rossz színben tüntessék fel az énekesnőt.

Tóth Gabi azóta többször is reagált az őt ért vádakra:

Na emberek, vihar sebesen terjed az interneten egy szöveg, amibe bele van írva fonetikusan az Eye of the Tiger szövege és az van odaírva, hogy: »Előkerült Tóth Gabi szövege, amiből megtanulta a dalt.« Ez nem az enyém. Nyilván ezzel azt akarják gúnyolni, hogy nagyon rossz volt az angol kiejtésem. Hogy lenne már tökéletes angol kiejtésem, ha magyarnak születtem és nem tanultam angolul?

– mondta az énekesnő egy TikTok-videóban. A felvétel végén Gabi elárulta, hogy várható tőle még egy videó, amelyben újra elénekli a legendás slágert.

Mesterséges intelligencia által kreált videókkal próbálták lejáratni Tóth Gabit (Fotó: MW)

Felháborítónak tartja a próbálkozásokat

A várt videó valóban megérkezett, az énekesnő Instagram-oldalára töltötte fel a felvételt, amelyben sminkelés közben énekel. Tóth Gabi ezzel ismét bebizonyította, hogy világszínvonalú hangjába nem lehet belekötni, amellyel a rajongók is egyetértettek. Néhány perc alatt megtelt a kommentszekció, a Megasztár 2025 mentorának előadását megunhatatlannak tartják a hallgatók.

Megunhatatlan vagy Gabi! Ne törődj mások véleményével!

„Imádlak hallgatni, zseniális hangod van” – érkeztek a támogató üzenetek.

Az énekesnő azóta letiltotta a hozzászólás lehetőségét a poszt alatt, az azonban biztos, hogy elnyerte az emberek tetszését a videó.