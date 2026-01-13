Elszabadultak az indulatok: Tóth Gabinak durván beszóltak – így reagált a sztár

Tóth Gabi új dalának megjelenése után rengeteg visszajelzés érkezett, köztük elismerő és támogató üzenetek is. A kommentek között azonban felbukkant egy olyan megjegyzés, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. Az énekesnő TikTok-videóban reagált, és nemcsak a konkrét esetről beszélt, hanem általánosságban is arról, milyen lelkiállapotot tükröznek az ilyen hozzászólások.

Tóth Gabi Eye of the tiger éneklése rengeteg visszajelzést kapott, sokak szerint óriásit énekelt a sztár (Fotó: MediaWorks)

Tóth Gabi harca az internet népével

Tóth Gabi a közösségi oldalain gyakran kap visszajelzéseket, de ezúttal egy olyan komment érkezett, amely még őt is megállásra késztette. Amikor megjelent Hamvaim című új dala, egy kommentelő a címre utalva meglehetősen bántó hozzászólást fűzött hozzá.

„Meghalt? Szétszórják?” – írta valaki.

Az énekesnő ezt a mondatot már nem hagyta szó nélkül, és TikTok-videóban reagált a beszólásra, hangsúlyozva, hogy nem bosszúból, hanem tanulságként osztja meg a történetet.

Tudod, ha valakinek a halálát kívánod, az száz évig fog élni, úgyhogy jól vigyázz. Csak azért csinálok erről videót, hogy lássátok, milyen szinten van egy-két embernek a lelkiállapota, meg a közhangulat Magyarországon

– mondta. Nem új keletű dolog ez, ugyanis Tóth Gabi Fidesz-kongresszuson való legutóbbi fellépése miatt is kapott bántásokat, de az énekesnő egyáltalán nem vette magára, ugyanis a pozitív visszajelzések száma meghaladta a negatívakét.

Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence az énekesnő igazi támasza, együtt is sokszor szoktak fellépni

Gabi szerint különösen ijesztő, hogy sokan már gondolkodás nélkül kívánják más halálát az interneten.

Íme, amikor bejelentettem, hogy megjelent a Hamvaim című dalom, akkor ezt a kommentet kaptam. Nézzétek, és jól gondoljátok végig, hogy ember ember ellen hogyan képes ilyen szinten kommentelni. De azért köszönöm, mert tényleg száz évig fogok lehet élni

– mondta.

Jogi lépések jöhetnek?

Nem ez az első alkalom, hogy Tóth Gabi a kommentkultúra árnyoldalaival szembesül. Egy korábbi esetben, amikor szintén személyeskedő és súlyosan bántó üzeneteket kapott, már jelezte, hogy jogi úton is kész fellépni a gyűlöletkeltés ellen. Akkor arról beszélt, hogy jogásszal egyeztetett, és nem tartja elfogadhatónak, hogy névtelenül bárki következmények nélkül átléphesse az emberi határokat.

Ne higgyétek azt, hogy büntetlenül megúszhatjátok, ugyanis meg fogom tenni a megfelelő jogi lépéseket mindenki ellen. Ha kamuprofil mögül is írod a sz*rt, meg lehet találni! Én ezt elviszem, és feljelentést teszek, akkor hiába bújsz be egy macskás profilkép, vagy bármilyen más profilkép mögé, akkor is megtalállak, és találkozni fogunk a bíróságon. Kíváncsi vagyok, hogy akkor is ekkora pofád lesz-e?

– mondta korábban Gabi, a kérdés persze, hogy most milyen lépéseket tervez.