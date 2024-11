Tornóczky Anita: Most már bármikor beindulhat a szülés!

A babaszoba kész, a kórházi táska összepakolva, a népszerű kismama és párja, Miklós teljesen felkészülve várja első közös gyermekük érkezését. Tornóczky Anita már egyre nehezebben viseli a várandósságát, de pár napja legalább újra tud aludni és enni, amióta a baba lejjebb csúszott. A kismama a Borsnak elárulta: nem fél a szüléstől, mert jártak szülés felkészítőre és párja végig bent lesz vele a szülőszobában.

Tornóczky Anita gyermeke mostantól bármikor megszülethet (Fotó: Szabolcs László)

Tornóczky Anita felkészülten várja a szülést

Júniusban jelentette be a 44 éves műsorvezető, hogy öt év várakozás, csalódás, fájdalom után lombikprogram segítségével megvalósult legnagyobb álma: kisbabát vár. Tornóczky Anita mindig is tudta, hogy egyszer lesz gyermeke, de azt nem gondolta, hogy ilyen rögös úton jut el a várandósságig. Azóta az is kiderült, hogy párjával, Miklóssal kisfiút várnak, aki ráadásul most már bármikor megszülethet.

– El sem hiszem, hogy már itt tartunk, hivatalosan egy-két hét és szülök – kezdte lapunknak Tornóczky Anita.

De az a helyzet, hogy igazából már bármikor beindulhat a szülés, felkészült rá a testem. De ettől én még megyek ide-oda, mert ez nem úgy megy, mint a filmekben, hogy elfolyik a magzatvíz a bevásárlóközpontban és a nő a taxiban megszül, annál ezért ez egy hosszabb folyamat, főleg első gyermeknél. De a kórházi táska már össze van pakolva, ott várakozik a szekrény tetején, és öt percre lakunk a kórháztól, ahol szülni fogok, ha úgy elfolyt a magzatvíz, pikk-pakk bent leszünk a párommal, aki egyébként legalább olyan izgatott, mint én vagyok. Közös döntés volt, hogy apás szülés lesz!

Hazánk egyik legnépszerűbb kutyatrénere azt is elárulta, hogy bár hallott ő is rémtörténeteket a szüléstől, nem fél.