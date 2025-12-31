„Sajnálom, ha bárkinek csalódást, vagy fájdalmat okoztam a tetteimmel” – megtörte a csendet a drogbotrányba keveredett T. Danny

Ahogy arról a Bors már beszámolt, az utóbbi hónapokban T. Danny sajnos nem a zenéje miatt került főleg a címlapokra, hanem a teljesen eldeformálódott orra, valamint a kipattant drogbotránya miatt.
Történt ugyanis, hogy a 27 éves Telegdy Dánielt szeptember végén igazoltatták, mikor épp barátnőjével kocsikázott. A rendőrség akkor úgy számolt be az esetről, hogy szeptember 27-én a reggeli órákban, a XII. kerületben egy közúti igazoltatás során bukott le a rapper, miután a vizeletvizsgálat során kábítószert mutattak ki a szervezetében. Sajtóértesülések szerint ez a szer nem más volt, mint kokain, továbbá az is kiderült, hogy alkohol befolyásoltsága alatt is állt. Sőt, a járművéből kábítószergyanús növényi törmelék és üvegpipa, valamint fehér porral szennyezett tasakok kerültek elő.
Mondanunk sem, hogy ez mennyire megviselte a rapper barátait és rajongóit, azonban hivatalosan azóta se nagyon reagált az eseményekre, egészen mostaniáig. T. Danny ugyanis a Facebook-oldalán kért bocsánatot mindenkitől, akit a tettei megbántottak, valamint elmondta azt, hogy mindent megtesz azért, hogy 2026-ban már egy jobb ember legyen.
Sziasztok! Sajnos az év ellentmondásos volt. Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget
– kezdte bejegyzését, majd így folytatta:
Sajnálom, ha bárkinek csalódást, vagy fájdalmat okoztam a tetteimmel. Hosszú és rögös út áll mögöttem és talán még hosszabb előttem, ugyanakkor 2026 nem szólhat majd másról, minthogy készen állok arra, hogy a helyes úton menjek tovább, azon dolgozom, hogy az idei év hibái soha többé ne ismétlődhessenek meg. 2026-ban és azután is - mire elkezdődnek a koncertek - szeretnék végre jobb önmagam lenni és tiszta fejjel elétek állni. Rengeteg erőt és motivációt adtatok és adtok most is nekem ebben. Alig várom már, hogy újra találkozzunk!
Végezetül pedig elmondta:
2026 tehát a változás éve lesz. A sarkamra állok és helyre hozok mindent. Együtt, Veletek. Boldog Új Évet Kívánok nektek! Dani
