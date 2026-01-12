Végre jó útra tér T. Danny? Ezt szúrták ki a legújabb képein a rajongók

Az utóbbi hetekben a rajongók egyre gyakrabban teszik fel ugyanazt a kérdést: mi történt T. Dannyvel? A közösségi oldalain eltűntek a balhés utalások, helyüket edzős képek és meglepően ártatlan legózások vették át. Mintha elcsendesedett volna körülötte minden. A követők számára ez különösen szokatlan – és épp ezért gyanús is. Vajon visszatér a régi Dani?
Nem is olyan régen még egészen más miatt szerepelt a hírekben T. Danny. A népszerű rapper látványos fogyása és orrának feltűnő elváltozása komoly találgatásokat indított el a netezők körében. Sokan sokkolónak nevezték a változást, és a kommentmezőkben egymást érték a kemény vádak és aggódó megjegyzések.
A helyzetet tovább súlyosbította egy rendőrségi ügy: a 27 éves rappert szeptember 27-én, a reggeli órákban igazoltatták a XII. kerületben, miközben barátnőjével autózott. A hatóságok szerint a vizeletvizsgálat kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében – sajtóértesülések szerint kokaint –, ráadásul alkoholos befolyásoltság alatt is állt. Az autóból kábítószergyanús növényi törmelék, üvegpipa és fehér porral szennyezett tasakok is előkerültek. A botrány lavinaként indult el.
A negatív hullámok hónapokig nem csillapodtak, mígnem az év elején T. Danny Instagram-oldalán törte meg a csendet. Őszinte hangvételű üzenetben vallott arról, mi zajlik benne:
Sziasztok! Sajnos az év ellentmondásos volt. Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget.
Sokan biztosak benne: ez az a pont, ahonnan valóban elindult a változás.
Azóta látványosan visszafogott életet él. Nincsenek balhék, nincsenek éjszakai kilengések, sem gyanús sztorik. A rajongók csak edzés közben látják, vagy épp gyerekkori hobbiját idéző Lego-építések közben. A kommentelők reménykednek: talán tényleg visszakapják azt a Danit, akit annak idején megszerettek.
Hogy ez a nyugalom tartós lesz-e, azt csak az idő dönti el. Egy azonban biztos: T. Danny most először nem a botrányai miatt érdekes – hanem azért, mert végre jó irányba halad az élete.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.