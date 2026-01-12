Végre jó útra tér T. Danny? Ezt szúrták ki a legújabb képein a rajongók

Az utóbbi hetekben a rajongók egyre gyakrabban teszik fel ugyanazt a kérdést: mi történt T. Dannyvel? A közösségi oldalain eltűntek a balhés utalások, helyüket edzős képek és meglepően ártatlan legózások vették át. Mintha elcsendesedett volna körülötte minden. A követők számára ez különösen szokatlan – és épp ezért gyanús is. Vajon visszatér a régi Dani?

Telegdy Dániel, azaz T. Danny új életet kezdett? (Fotó: Instagram/ T. Danny)

T. Danny botrányos időszaka: amikor minden félrement

Nem is olyan régen még egészen más miatt szerepelt a hírekben T. Danny. A népszerű rapper látványos fogyása és orrának feltűnő elváltozása komoly találgatásokat indított el a netezők körében. Sokan sokkolónak nevezték a változást, és a kommentmezőkben egymást érték a kemény vádak és aggódó megjegyzések.

A helyzetet tovább súlyosbította egy rendőrségi ügy: a 27 éves rappert szeptember 27-én, a reggeli órákban igazoltatták a XII. kerületben, miközben barátnőjével autózott. A hatóságok szerint a vizeletvizsgálat kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében – sajtóértesülések szerint kokaint –, ráadásul alkoholos befolyásoltság alatt is állt. Az autóból kábítószergyanús növényi törmelék, üvegpipa és fehér porral szennyezett tasakok is előkerültek. A botrány lavinaként indult el.

A mélypont után megszólalt

A negatív hullámok hónapokig nem csillapodtak, mígnem az év elején T. Danny Instagram-oldalán törte meg a csendet. Őszinte hangvételű üzenetben vallott arról, mi zajlik benne:

Sziasztok! Sajnos az év ellentmondásos volt. Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget.

Sokan biztosak benne: ez az a pont, ahonnan valóban elindult a változás.

T. Danny orra már nem is téma a rajongóknál (Fotó: Instagram/ T. Danny)

Edzés és csend – a javulás jelei

Azóta látványosan visszafogott életet él. Nincsenek balhék, nincsenek éjszakai kilengések, sem gyanús sztorik. A rajongók csak edzés közben látják, vagy épp gyerekkori hobbiját idéző Lego-építések közben. A kommentelők reménykednek: talán tényleg visszakapják azt a Danit, akit annak idején megszerettek.