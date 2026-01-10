Nem indult jól 2026. Szily Nóra számára. Az ismert újságíró ugyanis arról számolt be közösségi média oldalán, hogy autóbalesetet szenvedett január elején, miközben ő kikapcsolódni igyekezett volna. A helyszínre rendőr is érkezett, de szerencsére senki nem sérült meg.

Autóbalesetet szenvedett Szily Nóra

Az elismert újságíró és pszichológus így számolt be a történtekről:

Kedvesek. Az van, hogy pár napja legyalulta az autóm egy taxis. Épp színházba mentünk volna. Teljesen szabálytalanul csapódott az én "hű társamba" - bocs, azért nevezem így, mert együtt megyünk mindenhová..., "szupikocsinak" hívom. Mozgásképtelen lett az autóm, és nagyon elszomorodtam.., sőt, sírtam

- kezdte posztjában, kiemelve: a helyszínelés során a kiérkező rendőrök nagyon kedvesek, szolgálatkészek és támogatók voltak.

Nos, a kedvem nem lett jobb. Hát így... 2026 - mélyen kezdtél nálam...

- írja.

Szily Nóra több fotót is közzétett a balesetről.