Autóbalesetet szenvedett Szily Nóra

Szily Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 21:11
Az elismert újságíró és pszichológus maga számolt be a történtekről.
B. V.
Nem indult jól 2026. Szily Nóra számára. Az ismert újságíró ugyanis arról számolt be közösségi média oldalán, hogy autóbalesetet szenvedett január elején, miközben ő kikapcsolódni igyekezett volna. A helyszínre rendőr is érkezett, de szerencsére senki nem sérült meg.

Autóbalesetet szenvedett Szily Nóra Fotó: Bors

Az elismert újságíró és pszichológus így számolt be a történtekről: 

Kedvesek. Az van, hogy pár napja legyalulta az autóm egy taxis. Épp színházba mentünk volna. Teljesen szabálytalanul csapódott az én "hű társamba" - bocs, azért nevezem így, mert együtt megyünk mindenhová..., "szupikocsinak" hívom. Mozgásképtelen lett az autóm, és nagyon elszomorodtam.., sőt, sírtam 

- kezdte posztjában, kiemelve: a helyszínelés során a kiérkező rendőrök nagyon kedvesek, szolgálatkészek és támogatók voltak. 

Nos, a kedvem nem lett jobb. Hát így... 2026 - mélyen kezdtél nálam... 

- írja.

Szily Nóra több fotót is közzétett a balesetről.

 

