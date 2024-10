„Nőként most is van szenvedélyem és most is van értelme a napjaimnak” – Szily Nóra fiai elengedéséről vallott

Szily Nóra nem csak újságíró és pszichológus, hanem édesanya is, bár a fiai már felnőttek, elköltöztek otthonról és a saját életüket élik. Az anyuka számára azonban ez egyáltalán nem jelent gondot, sőt az elengedés miatti búslakodás helyett újult erővel vágott bele ebbe a még ismeretlen korszakba.

Szily Nóra gyerekei elengedéséről vallott és elárulta milyen most az élete (Fotó: archív/hot magazin)

Most is van szenvedélye

Nóra a Palikék Világa Három igazság című műsorában elárulta mit gondolt az elváláskor:

Azt éreztem, hogy büszke vagyok, hogy elkísérhettem őket a küszöbig. De ha valaki azt kérdezné, hogy szaggatom-e a köntösömet, azért mert reggel nem kell szendvicset csinálnom vagy nógatnom a két fiú, hogy suliba kell menni és nem megyek köntösben és papucsban mamataxiként az iskolába, akkor azt válaszolnám, hogy egy korszak véget ért és egy új kezdeteként élem meg ezt.

Szeretem ezt az időszakot, mert büszke vagyok a fiaimra, sokat beszélgetek velük és örülök annak, ahol tartanak az életben. Az üres fészek szindrómát pedig talán azért nem szenvedem meg, mert engem nem az definiált csak, hogy édesanya vagyok, hanem szenvedélyesen szerettem mindig a hivatásomat is. Nőként most is van szenvedélyem, és most is van értelme a napjaimnak, emiatt pedig a feleslegesség érzése el sem jött – tette még hozzá.

Szily Nóra párja mellett a nőiségét is újra felfedezte

Ugyan a tévés már 22 éve elvált a kisebbik fia édesapjától, de sem a gyermeknevelésben, sem pedig a magánéletben nem volt teljesen egyedül, hiszen mindkét fiú apukája aktívan kivette a részét az életükből. Emellett pedig két hosszabb kapcsolata is volt ez idő alatt, bár nem éltek együtt. Viszont 2022-ben újra rátalált az a szerelem, ami miatt sok mindent újra felfedezett.

Két évvel ezelőtt találkoztam valakivel, akivel nagyon rövid időn belül, nagyon egy hullámhosszon voltunk. Végül is egy évig tartott, mert voltak dolgok, amik az én értékrendembe nem fértek bele. Viszont 20 év után ő volt az első akivel együtt is éltem, és azért volt nagyon jó ez a kapcsolat, mert megtudhattam azt, hogy képes vagyok még együtt élni valakivel és nem lettem olyan rigolyás, amit ne tudnék leküzdeni. Sőt, azt is átélhettem újra, hogy nő vagyok, aki huncut, kacag, és éreztem azt az egész zsibogást, amire vágytam régen

– vallotta be.