Megszólalt a Tények híradósa a súlyos sérülése kapcsán: „Ahogy elestem, teljesen alám fordult a térdem”

Az elmúlt napokban valóságos aggódáshullám söpört végig a közösségi médiában, miután Szentpéteri Eszter egy sérülésről számolt be a Facebook-oldalán. A Tények népszerű híradósa ritkán oszt meg magánjellegű részleteket, ezért a bejegyzés sokakat meglepett, és azonnal találgatások indultak arról, mennyire súlyos a baleset, illetve veszélybe kerülhet-e a munkája vagy közelgő fellépése. Eszter már a posztjában is igyekezett nyugalomra inteni mindenkit, de a történtek háttere ennél jóval összetettebb.
A híradós nemrégiben így fogalmazott: „Belső oldalszalag szakadás. Részleges, de alapos, mert csak rostok maradtak. Nem a pályán, a hütte csúszós talaján estem el sícipőben. Síelni jó! Most többet pihenek, mint szoktam, és picit lassabban, de mindenhová eljutok. Szeretet van!” Kíváncsiak voltunk az ügy hátterére, ezért telefonon kerestük meg, hogy részletesen meséljen a balesetről.
Húsz éve síelek, volt már egyszer egy komoly sérülésem is. Egy jeges, fekete pályán estem el, válltörésem lett, a felkarcsontom tört el, ráadásul a jobb kezemen
– idézte fel Eszter. Akkor végül nem volt szükség műtétre, mert a csont nem mozdult el, a csonthártya sem sérült meg. Gilchrist-kötést kapott, és két hónappal a rehabilitáció után már újra síelt: „Most sem fogom abbahagyni, pláne, hogy ezúttal nem is a pályán történt a baleset” – tette hozzá optimistán a Borsnak.
Az első sérülés óta tudatosan sokkal óvatosabb:
Motoros protektorban síelek. Nemcsak gerincvédő van rajtam, hanem védi a karomat, a könyökömet, mindent. Valószínűleg a térdprotektor is sokat számított, mert ahogy elestem, teljesen alám fordult a térdem, nagyon rosszul nézett ki”
– fejtette ki. A baleset után először a Sportkórházba ment, ahol röntgenvizsgálat készült, törést nem találtak, másnap pedig MR-re küldték: „Nem szakadt el teljesen a szalag, rostok maradtak, ez tartotta meg annyira, hogy nem fordult ki a térdem. Volt egy óriási fájdalom, csúnya hematóma és bevizesedés is, de mostanra ezek elmúltak” – állapította meg.
Az orvosok néhány hetes rehabilitációt javasoltak, Eszter azonban nem áll le: „Hétfőn már vár a munka, én leszek a reggeli Tényekben. A jövő héten a Scruton V.P.-ben megrendezésre kerülő koncertünk sem marad el. Egy biztos: magassarkú cipő nem lesz rajtam” – mondta nevetve. Hozzátette, húsz napig vérhígítót kell adnia magának, de ez nem okoz gondot, hiszen egészségügyi végzettsége van. A baleset múlt hét csütörtökön történt, ő pedig már most a fokozatos visszatérésre koncentrál.
Különösen fontos számára a január 24-i este, hiszen ekkor mutatkozik be először a közönség előtt a B. E. SOULMATES. Szentpéteri Eszter Dorogi Barbara énekes színművésszel és Kerekes Ali zeneszerzővel együtt lép színpadra, olyan ikonikus dalokkal, mint például LGT, Máté Péter (Rúzsa Magdi): Most élsz, Charlie: Zenegép és Barbara pedig többek között néhány Cserháti Zsuzsa dalt például a Hamu és gyémántot is elénekli – valamint Kerekes Ali vadonatúj szerzeményeit. Úgy tűnik, a sérülés sem törheti meg a lendületét: óvatosabban, lassabban, de változatlan elszántsággal halad tovább.
