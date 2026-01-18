Megszólalt a Tények híradósa a súlyos sérülése kapcsán: „Ahogy elestem, teljesen alám fordult a térdem”

Az elmúlt napokban valóságos aggódáshullám söpört végig a közösségi médiában, miután Szentpéteri Eszter egy sérülésről számolt be a Facebook-oldalán. A Tények népszerű híradósa ritkán oszt meg magánjellegű részleteket, ezért a bejegyzés sokakat meglepett, és azonnal találgatások indultak arról, mennyire súlyos a baleset, illetve veszélybe kerülhet-e a munkája vagy közelgő fellépése. Eszter már a posztjában is igyekezett nyugalomra inteni mindenkit, de a történtek háttere ennél jóval összetettebb.

Szentpéteri Eszter, a Tények műsorvezetője nem először sérült meg síkarrierje során (Fotó: TV2)

Szentpéteri Eszter sérülése néhány hét rehabilitációt igényel

A híradós nemrégiben így fogalmazott: „Belső oldalszalag szakadás. Részleges, de alapos, mert csak rostok maradtak. Nem a pályán, a hütte csúszós talaján estem el sícipőben. Síelni jó! Most többet pihenek, mint szoktam, és picit lassabban, de mindenhová eljutok. Szeretet van!” Kíváncsiak voltunk az ügy hátterére, ezért telefonon kerestük meg, hogy részletesen meséljen a balesetről.

Húsz éve síelek, volt már egyszer egy komoly sérülésem is. Egy jeges, fekete pályán estem el, válltörésem lett, a felkarcsontom tört el, ráadásul a jobb kezemen

– idézte fel Eszter. Akkor végül nem volt szükség műtétre, mert a csont nem mozdult el, a csonthártya sem sérült meg. Gilchrist-kötést kapott, és két hónappal a rehabilitáció után már újra síelt: „Most sem fogom abbahagyni, pláne, hogy ezúttal nem is a pályán történt a baleset” – tette hozzá optimistán a Borsnak.

A Sportkórházban jó hír fogadta

Az első sérülés óta tudatosan sokkal óvatosabb:

Motoros protektorban síelek. Nemcsak gerincvédő van rajtam, hanem védi a karomat, a könyökömet, mindent. Valószínűleg a térdprotektor is sokat számított, mert ahogy elestem, teljesen alám fordult a térdem, nagyon rosszul nézett ki”

– fejtette ki. A baleset után először a Sportkórházba ment, ahol röntgenvizsgálat készült, törést nem találtak, másnap pedig MR-re küldték: „Nem szakadt el teljesen a szalag, rostok maradtak, ez tartotta meg annyira, hogy nem fordult ki a térdem. Volt egy óriási fájdalom, csúnya hematóma és bevizesedés is, de mostanra ezek elmúltak” – állapította meg.