Elképesztő! Újra járni tanul Horváth Éva, így van most

Balesete után rendkívül megterhelő időszakon van túl Horváth Éva. Az élet kicsit lelassította a mindig tevékenykedő szépségkirálynőt, de hónapok kitartó munkájának köszönhetően szemmel látható haladás figyelhető meg felépülésében.

Horváth Éva felépülése elképesztő

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Horváth Éva állapota sokat javult

A szépségkirálynő kemény időszakon van túl, de folyamatos rehabilitáció mellett leküzdhetetlen akadály sem létezik előtte. Közösségi oldalán folyamatosan informálja követőit állapotáról, most pedig egy sokak által várt videóval jelentkezett be. Rehabilitációs segédeszközeit mutatta be.

„Sziasztok már említettem nektek, hogy bemutatom azokat a gépeket, amelyek segítik a mozgásfejlesztést” - kezdi videójában.

A felvételen egy nagy robotterápiás központot mutat be, ahol különböző gépek foglalnak helyet és amiket ő is használ a gyógyulása érdekében. Mielőtt megmutatta volna az általa bemutatott gépet, látni, hogy különböző méréseket végeztek el, ahol állítása szerint látszik mennyire el van billenve a járása. Egy futópadszerű hatalmas eszközön kellett járkálnia fokozatosan Horváth Évának, aminek a két szélén kapaszkodók foglaltak helyet.

Itt bizony feladatok vannak. A következő feladat az, hogy kockákba lépkedjek és nézzétek meg, hát hellyel közzel sikerül is

- árulja el büszkén. Hozzátette, hogy a látott eredményhez egy hétnek is el kellett telnie.

Szerintem fantasztikus. Noha láthatjátok, hogy a bal lábam persze nem úgy mozog, mint a jobb lábam, de ezt fejlesztjük az elkövetkezendő hetekben itt a rehabilitációs központban

- avatja be követőit a kulisszatitkokba.

Fejlődéséről a videót itt tudjátok megtekinteni: