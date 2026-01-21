"Nem sokszor voltam szerelmes!” – Stohl András elárulta, milyen nőre vágyik

Ismét képernyőn a TV2 szerelemkereső műsora! Tóth Dávid, Árpa Attila és Jákob Zoltán után ezúttal Stohl András Jászai Mari-díjas színész vállalkozott arra, hogy megtalálja azt a nőt, akiért nagyot dobban a szíve. Az ember, ha szerencsés, már fiatalon megtapasztalja azt a földöntúli érzést, amit úgy hívnak, hogy szerelem, azonban a színész azt vallja, hogy az ember az élete során nem minden partnerébe lesz szerelmes.

A Nagy Ő 2026-ban is tartogat meglepetéseket (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Eddig nem sokszor voltam szerelmes!”

Tapasztalataim szerint van egy nagy érzés, a többi kisebb mértékű.

„Amikor a műsorban szereplő lányokat vártam, nem tudtam, mire számíthatok, de azt igen, hogy egy hosszú időszak elé nézek majd” – kezdte Stohl András a hot! magazinnak.

Stohl András: Szeretem, ha a nő társként van jelen az életemben

Kívülről úgy tűnhet, hogy egy férfi számára szinte Kánaán ez a szituáció, hiszen „futószalagon” érkeznek hozzá a hölgyek, neki csak választania kell – ez maga a Paradicsom. A Nagy Ő című műsor ennél sokkal összetettebb, hiszen rengeteg mindent figyelembe kell vennie a főhősnek, hogy végül jól döntsön.

Stohl András a Nagy Ő-ben igyekszik megtalálni a szerelmet (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

„Amikor kialakul egy randiszituáció, akkor kell igazán teperni és jelen lenni a pillanatban.”

Persze az jó érzés, hogy nem vagyok teljesen ismeretlen a hölgyeknek, nem nekem kell áttörni azt a bizonyos falat.

„Ám onnantól kezdve magadat kell adni és megmutatni, hogy te milyen vagy, és azt vagy elfogadják vagy nem. Az kétségtelenül az én hibám, hogy nagyon nehéz nekem megfelelni. Mert szeretem magát a nőiességet, a női nemet. Szeretem, ha a nő társként van jelen az életemben, de ugyanakkor számít a vizualitás is” – avatott be bennünket a színművész.

Stohl Andrást Lékai-Kiss Ramóna látta el jó tanácsokkal a műsor alatt

Izgalmas lesz az idei felhozatal is, ami a lányokat illeti (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Nagyon intenzív, élményekkel teli volt a forgatás. A színész elmondta a közeli hozzátartozóinak, hogy erre kalandra vállalkozik, cserébe pedig csak annyit kért, hogy ne ítélkezzenek elsőre.

„Egyáltalán nem azt kaptam, amit vártam, hanem annál sokkal, de sokkal többet. Mellette persze sokkal nehezebb volt, mint gondoltam, mivel nemcsak egy lányra kell figyelni, hanem mindenkire egyszerre.”

A koromnál fogva a harminc feletti lányok némileg előnyből indultak nálam, de mindenki valamilyen háttérrel érkezett, amelyek tartalmaznak sebeket, amiket nem tudhattam róluk.

„Résen kellett lennem, hogy ne tépjem fel a sebeket egy rossz mondattal, vagy kezelni tudjam azt, hogy az illető fáradt, és nehéz napja volt vagy éppen pityereg. Az egész műsor alatt hatalmas segítség volt mellettem a műsorvezető, Ramóna, és mindig igyekezett jó tanácsokkal ellátni” – árulta el.