Mi történt? Bajban a magyar szépségkirálynő: a fürdőruhás felvonulást is kihagyta!

Schrick Boglárka, a Miss Intercontinental Hungary győztese Egyiptomban van, egy luxusszállóban, sok más szépséggel együtt készül a fináléra, amely jövő héten lesz. Mint mesélte a követőinek, a legjobb új barátnője a török szépségkirálynő lett, és ma már minden rendben van, de egészségi problémák miatt nem tudott részt venni a fürdőruhás felvonuláson.

Schrick Boglárka, a Miss Intercontinental Hungary, a Magyarok Világszépe győztese szerencsére ma már jól van (Fotó: Instagram)

Sajnos a gyomrom nem volt rendben, emiatt nem tudtam részt venni, de szerencsére most már teljesen jól vagyok

– újságolta a szépségkirálynő, aki piros-fehér-zöldben lesz majd a fináléban, ebben a ruhában tudja leginkább képviselni Magyarországot.

A hazai verseny megnyerése azért volt fontos neki, mert így lehetőséget kapott arra, hogy fejlődjön, inspiráló nőkkel találkozzon. Szerinte ez a verseny nemcsak a szépségről szól, hanem a személyiségről, az értékekről és a felelősség bemutatásáról is. Nagyon bízik benne, hogy öt év múlva is a szépségiparban lesz, saját vállalkozással. Jelenleg kapcsolatban van, erősen reméli, hogy addigra még erősebb lesz a kapocs kettejük között.

Schrick Boglárka példaképe a nagymamája

A Miss Intercontinental Hungary győztese elmesélte a követőinek a közösségi oldalán, hogy a 11 évvel ezelőtt elhunyt nagymamája emléke továbbra is nagyon sokat jelent neki. Mindig felnézett rá, a tanításai a mai napig sokat jelentenek neki. „Ő az az ember, aki miatt minden egyes nap arra törekszem, hogy a legjobb ember legyek. A kedvessége, az értékrendje, és a szeretet, amivel mások felé fordul, példaképként él bennem. Az ő értékeit szeretném továbbvinni a mindennapjaimban” – írta a modell.

A huszonhárom éves pusztaszabolcsi szépség, a Magyarok Világszépe verseny győztese január 15-én hajnalban repült Egyiptomba, hogy hazánkat képviselje a fényes koronájáért folyó küzdelemben. A TV2 Tények Plusz stábja egész nap követte őt az indulását megelőző időszakban, és megmutatták, hogyan készül fel egy hazai szépségkirálynő az izgalmas kalandra.

Mint ismert, nem Bogi az egyetlen magyar modell, akinek problémája volt külföldön az étellel, Dezsényi Kincső felkészülését egy súlyos ételmérgezés nehezítette a Miss Universe világdöntőn: a fináléra azonban össze tudta szedni magát, jóllehet, a legjobb harmincba már nem jutott be. A Miss Universe Hungary nézői a Borson is szavaztak, az eredményt itt lehet megnézni.