Képeken az öt legutóbbi Miss Universe Hungary győztes – Ki a legszebb? Szavazz!

Több szépségversenyt rendeznek évente Magyarországon, a két legnépszerűbb, legnagyobb brand a Miss World Hungary és a Miss Universe Hungary. Előbbit idén júniusban Végvári Janka nyerte, utóbbit pár nappal ezelőtt Dezsényi Kincső.

2025-ben Dezsényi Kincső lett Miss Universe Hungary, ő utazik Thaiföldre

Ebben a cikkben most utóbbi versengéssel foglalkozunk, az elmúlt öt kiírás győzteseivel. Akárcsak a Miss World (amely itthon Magyarország Szépe néven is ismert), a Miss Universe is régi, nagyon ismert szépségverseny, amelyet 1952-ben alapította a kaliforniai Pacific Knitting Mills, a Catalina Swimwear fürdőruha reklámozására. A szépségversenyekben rejlő kereskedelmi potenciált tehát elég korán felismerték a szervezők.

Az első Miss Universe finn volt

A történelem első Miss Universe címét a finn Armi Kuusela nyerte el 1952-ben. A Miss Universe a “Big Four”, a négy nagy egyike: további hasonló szépségversenyek a Miss World, a Miss International és a Miss Earth. Itthon voltak évek, amikor a Miss Universe Hungary versenyt különféle okok miatt nem rendezték meg, ezek közt volt a koronavírus-járvány is. 2018-ban Kecskés Enikő, 2021-ben Jázmin Viktória Elizabeth, 2023-ban Blága Tünde, 2024-ben Kenéz Nóra nyert, nemrég pedig a már említett Dezsényi Kincső ünnepelhetett a rendezvény végén.

Idén Thaiföldön lesz a Miss Universe világdöntő, ami azért szerencsés Dezsényi Kincső számára, mert Ázsiában még nem járt. Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és a környező országokban már volt, gyönyörűnek találja Bangkokot a képeken, bízik benne, hogy élőben is olyan szép lesz.

Modellként Milánóban és Isztambulban voltam hosszabb ideig, tetszettek, de annyit nem láttam belőlük, mint szerettem volna, a munkáim miatt

– mesélte nemrég a Bors megkeresésére.

