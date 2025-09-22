Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Képeken az öt legutóbbi Miss Universe Hungary győztes – Ki a legszebb? Szavazz!

Miss Universe
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 13:25
szépségversenyMiss Universe Hungary
Egy héttel ezelőtt Dezsényi Kincsőt választották győztesnek a Miss Universe Hungary szépségversenyen, ő képviseli Magyarországot novemberben Thaiföldön, Bankokban, a világdöntőn. Képgalériában megmutatjuk a legutóbbi öt Miss Universe Hungary győztest, a cikk végén szavazhatsz!
Bors
A szerző cikkei

Több szépségversenyt rendeznek évente Magyarországon, a két legnépszerűbb, legnagyobb brand a Miss World Hungary és a Miss Universe Hungary. Előbbit idén júniusban Végvári Janka nyerte, utóbbit pár nappal ezelőtt Dezsényi Kincső.

miss universe hungary dezsényi kincső
2025-ben Dezsényi Kincső lett Miss Universe Hungary, ő utazik Thaiföldre 
(Fotó: dfp)

Ebben a cikkben most utóbbi versengéssel foglalkozunk, az elmúlt öt kiírás győzteseivel. Akárcsak a Miss World (amely itthon Magyarország Szépe néven is ismert), a Miss Universe is régi, nagyon ismert szépségverseny, amelyet 1952-ben alapította a kaliforniai Pacific Knitting Mills, a Catalina Swimwear fürdőruha reklámozására. A szépségversenyekben rejlő kereskedelmi potenciált tehát elég korán felismerték a szervezők.

Az első Miss Universe finn volt

A történelem első Miss Universe címét a finn Armi Kuusela nyerte el 1952-ben. A Miss Universe a “Big Four”, a négy nagy egyike: további hasonló szépségversenyek a Miss World, a Miss International és a Miss Earth. Itthon voltak évek, amikor a Miss Universe Hungary versenyt különféle okok miatt nem rendezték meg, ezek közt volt a koronavírus-járvány is. 2018-ban Kecskés Enikő, 2021-ben Jázmin Viktória Elizabeth, 2023-ban Blága Tünde, 2024-ben Kenéz Nóra nyert, nemrég pedig a már említett Dezsényi Kincső ünnepelhetett a rendezvény végén.

Idén Thaiföldön lesz a Miss Universe világdöntő, ami azért szerencsés Dezsényi Kincső számára, mert Ázsiában még nem járt. Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és a környező országokban már volt, gyönyörűnek találja Bangkokot a képeken, bízik benne, hogy élőben is olyan szép lesz.

Modellként Milánóban és Isztambulban voltam hosszabb ideig, tetszettek, de annyit nem láttam belőlük, mint szerettem volna, a munkáim miatt

 – mesélte nemrég a Bors megkeresésére.

A legutóbbi öt győztesről itt talál képgalériát:

Miss Universe Hungary-győztesek
Kecskés Enikő
Miss Universe Hungary-győztesek
Miss Universe Hungary-győztesek
Miss Universe Hungary-győztesek
Miss Universe Hungary-győztesek
Miss Universe Hungary-győztesek
Miss Universe Hungary-győztesek
Dezsényi Kincső, Miss Universe Hungary
Galéria: Miss Universe Hungary: képeken a legutóbbi öt szépségkirálynő
1/11
2018: Kecskés Enikő

Az új magyar szépségkirálynő elmondta, hogy nem szívesen vállal fehérneműs fotózásokat, aktfotózást pedig egyáltalán nem. A bemutatók előtt mindig izgul, de ennek leküzdésére van technikája.

Mára már sokkal jobban kezelem a stresszt, mint évekkel ezelőtt, de izgulós típus vagyok.

„A személyemhez tartozik, hogy maximalista vagyok, ez tud lenni a stresszelésem forrása” – nyilatkozta. 

Itt tudsz szavazni, neked ki a legszebb:

SZAVAZÁS

Ki a legszebb Miss Universe Hungary-győztes?


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
