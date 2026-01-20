Egy nagy szerelem, egy eljegyzés, egy nagy szánkóbaleset: Rózsa György téli emlékei

Nem igazán téli ember Rózsa György, igazából a tavaszt várja, de megosztotta velünk pár téli emlékét: egyszer még eljegyzése és komoly szánklóbalesete is volt Lengyelországban.

Rózsa György felesége elvesztése után is aktív életet él családjával (Fotó: Lakatos Péter / MTI)

Rózsa György műsorvezető, showman, szerkesztő, forgatókönyvíró, producer, 78 éves.

1971 és 2001 között a Magyar Televízió munkatársa volt.

Nevéhez rengeteg műsor kapcsolódik, például a Kapcsoltam, a Leg…leg…leg…, a Zsákbamacska, a Bűvös hatos, a Quizfire.

1990-ben elsők között alapította meg televíziós produceri irodáját, a Rózsa Produkciót. Sokféle műfajban gyártott műsorokat.

Többek között az ő cége gyártotta az Új Gálvölgyi show-t (1991–1994) a Top show-t (1992–1999) vagy a Magyar elsők című dokumentumfilmsorozatot.

Nem igazán vagyok egy jegesmedve-típus. A csúszásveszély miatt ilyenkor bizony rövidülnek a napi sétáim a Várban, a Városligetben és a Margitszigeten, azaz a kedvenc csavargó-helyeimen. Ám a Műjégpályán vidáman korcsolyázó fiatalokat, a Normafánál szánkázó-sikoltozó gyerekeket, a Lizsében hóembert építő vagy hógolyózó srácokat hosszú percekig tudom bámulni irigykedve, elmerengve saját boldog gyerekkorom emlékein.

Gyerekként nagyon várták a telet, az iskolájuk három megállóra volt a Hősök terétől:

Az osztályunkból szinte mindenki jól korizott, hárman még serdülő válogatottak is voltak. Minden nap már nyitás előtt ott toporogtunk a Műjég bejárata előtt, aztán kori föl, és jöhetett az úgynevezett ’amerikai fogócskázás’, a kígyózás, a tiltott csillagszórózás - és a csajozás! Micsoda kéz a kézben, szerelmetes körözések voltak… gyakorta váltott, életre szóló partnerekkel!

Egyetemista korában telente Zakopanéba jártak például irhabundákat venni - meg ott mindig volt nagy hó.

No, meg különlegesen csinos lengyel lányok! Mást ne mondjak, ott tartottuk az első eljegyzésemet! Alicját a Bölcsészkaron ismertem meg, cserfes, örökvidám és igencsak csinos lány volt. Magyar szakra járt, kitűnően beszélt magyarul. A kedvéért én is beiratkoztam egy intenzív lengyel nyelvtanfolyamra - meg, hogy tudjak beszélgetni a követségen dolgozó szüleivel is.

Egyszer majdnem ott maradtak az erdőben

De hát, hol van már a tavalyi hó? Pedig milyen nagyokat szánkóztunk a Gubalówkán! Egyszer majdnem szétzúztuk magunkat! Szélsebesen csúsztunk lefelé a havas lejtőn, és a nagy vihorászásban és szerelemben nem vettük észre a közeledő fenyőerdőt. Bevágtattunk a fák közé. Kétségbeesésemben erősen belevágtam a sarkamat a talajba, a szánkónk kifarolt, így ugyan nekicsapódtunk az egyik fának, de nagy szerencsénkre megúsztuk kék-zöld zúzódásokkal.