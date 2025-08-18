UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Életveszélybe került Rózsa György, lánya mentette meg

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 20:10
Szinte egy hajszálon múlott minden.

Rózsa Györgyöt nemrég a kaposvári kórházban kezelték, miután a Balatonnál rosszul lett, bár eddig nem lehetett tudni, mi történt pontosan. Most azonban megtudtuk, hogy a 77 éves tévés legenda kis híján életét vesztette, de lánya gyors reakciójának köszönhetően megmenekült.

Lánya mentette ki a Balatonból a legendát
Rózsa György a családjával nyaralt Balatonfenyvesen, amikor a rémisztő eset történt.

Balatonfenyvesen van nyaralónk, ott töltöttünk pár napot. Aznap délelőtt ellátogattunk Zalakomárra, a bivalyrezervátumba, majd délután fürödtünk egyet a Balatonban. Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne. Viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam

- mesélte György.

A következő próbálkozása is sikertelen volt. Erejének utolsó morzsáival még éppen képes volt segítségért kiáltani, lánya pedig azonnal a vízbe vetette magát, és a család közösen húzta ki őt a partra.

A Kaposi Mór Oktató Kórházban elvégzett CT-vizsgálat során stroke-ot diagnosztizáltak nála, és azonnal megoperálták. Az orvosok egy stentet helyeztek be a nyaki artériájába és két napos kórházi tartózkodás után Rózsa György szerencsére maradandó károsodás nélkül térhetett haza.

A népszerű tévés idén ünnepli pályafutása 60. évfordulóját, de a vízparti pihenésnek most egy időre búcsút int, ugyanis az eset óta elmondása szerint nem nagy rajongója a Balatonnak - írja a SONLINE.

 

