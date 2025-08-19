UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Először állt kamerák elé sztrókja után Rózsa György: "Az volt a szerencsém, hogy..."

Rózsa György
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 21:50
könyvsztrók
A műsorvezető táncot járt a halállal. Rózsa György a drámai események utáni első tévés interjúját a Tényeknek adta.
B. V.
A szerző cikkei

Mint arról beszámoltunk, életmentő műtétre volt szüksége Rózsa Györgynek. A 77 éves, népszerű műsorvezető ugyanis sztrókot kapott, pont akkor, amikor lányával és unokájával Balatonfenyvesen üdült. A közkedvelt televíziós személyiség életét két dolognak köszönheti: annak, hogy térdig érő vízben volt csak, amikor rosszul lett, és annak, hogy utolsó erejével tudott kiáltani a lányának, hogy segítsen. 

Rózsa György sztrókot kapott a Balatonban
Rózsa György sztrókot kapott a Balatonban Fotó:  TV2

 

Az volt a szerencsém, hogy a lányom figyelt, én pedig egyet még tudtam kiabálni...

– emlékezett vissza Rózsa György, felidézve: többször is megpróbált felkelni, de újra és újra elesett a vízben. Hozzátette: talán voltak, akik azt hitték, viccelődik, egészen addig, amíg segítségért nem kiáltott utolsó erejével.

Végül a lánya és a környéken állók kisegítették a partra, ahol rögtön mentőt hívtak hozzá. A műsorvezetőt ezt követően a kaposvári kórházba vitték, ahol operálni kellett, hogy feloldják a vérrög elzáródást, majd sztentet kapott. Rózsa György ezt követően két napot töltött az intenzíven, majd hazaengedték őt pihenni. Erre a két napra a maga humorával emlékezett vissza: "Két napig voltam az intenzív osztályon. Ott nem lehetett semmit csinálni. Csinos nővérek voltak ott, szóval annyira nem bánkódtam..."

Rózsa György a sztrók után könyvet ír

Most kontrollvizsgálatokra kell járnia, de közben végre időt tud szánni arra, hogy megvalósítsa nagy álmát: életrajzi könyvet ír.

Ezt abból az alkalomból írom, hogy éppen 60 évvel ezelőtt szerepeltem először a televíziók képernyőjén. Erről írok, hogy ez hogy zajlott. A boldogságairól, a gyötrelmeiről

– árulta el a Tényeknek, hozzátéve: habár táncot járt a halállal, szerencsére minden rendben ment végül. Egyetlen dolog az, ami megmaradt benne a történteket követően: a víziszony.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
