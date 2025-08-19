Először állt kamerák elé sztrókja után Rózsa György: "Az volt a szerencsém, hogy..."

Mint arról beszámoltunk, életmentő műtétre volt szüksége Rózsa Györgynek. A 77 éves, népszerű műsorvezető ugyanis sztrókot kapott, pont akkor, amikor lányával és unokájával Balatonfenyvesen üdült. A közkedvelt televíziós személyiség életét két dolognak köszönheti: annak, hogy térdig érő vízben volt csak, amikor rosszul lett, és annak, hogy utolsó erejével tudott kiáltani a lányának, hogy segítsen.
Az volt a szerencsém, hogy a lányom figyelt, én pedig egyet még tudtam kiabálni...
– emlékezett vissza Rózsa György, felidézve: többször is megpróbált felkelni, de újra és újra elesett a vízben. Hozzátette: talán voltak, akik azt hitték, viccelődik, egészen addig, amíg segítségért nem kiáltott utolsó erejével.
Végül a lánya és a környéken állók kisegítették a partra, ahol rögtön mentőt hívtak hozzá. A műsorvezetőt ezt követően a kaposvári kórházba vitték, ahol operálni kellett, hogy feloldják a vérrög elzáródást, majd sztentet kapott. Rózsa György ezt követően két napot töltött az intenzíven, majd hazaengedték őt pihenni. Erre a két napra a maga humorával emlékezett vissza: "Két napig voltam az intenzív osztályon. Ott nem lehetett semmit csinálni. Csinos nővérek voltak ott, szóval annyira nem bánkódtam..."
Most kontrollvizsgálatokra kell járnia, de közben végre időt tud szánni arra, hogy megvalósítsa nagy álmát: életrajzi könyvet ír.
Ezt abból az alkalomból írom, hogy éppen 60 évvel ezelőtt szerepeltem először a televíziók képernyőjén. Erről írok, hogy ez hogy zajlott. A boldogságairól, a gyötrelmeiről
– árulta el a Tényeknek, hozzátéve: habár táncot járt a halállal, szerencsére minden rendben ment végül. Egyetlen dolog az, ami megmaradt benne a történteket követően: a víziszony.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.