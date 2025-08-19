Először állt kamerák elé sztrókja után Rózsa György: "Az volt a szerencsém, hogy..."

Mint arról beszámoltunk, életmentő műtétre volt szüksége Rózsa Györgynek. A 77 éves, népszerű műsorvezető ugyanis sztrókot kapott, pont akkor, amikor lányával és unokájával Balatonfenyvesen üdült. A közkedvelt televíziós személyiség életét két dolognak köszönheti: annak, hogy térdig érő vízben volt csak, amikor rosszul lett, és annak, hogy utolsó erejével tudott kiáltani a lányának, hogy segítsen.

Rózsa György sztrókot kapott a Balatonban Fotó: TV2

Az volt a szerencsém, hogy a lányom figyelt, én pedig egyet még tudtam kiabálni...

– emlékezett vissza Rózsa György, felidézve: többször is megpróbált felkelni, de újra és újra elesett a vízben. Hozzátette: talán voltak, akik azt hitték, viccelődik, egészen addig, amíg segítségért nem kiáltott utolsó erejével.

Végül a lánya és a környéken állók kisegítették a partra, ahol rögtön mentőt hívtak hozzá. A műsorvezetőt ezt követően a kaposvári kórházba vitték, ahol operálni kellett, hogy feloldják a vérrög elzáródást, majd sztentet kapott. Rózsa György ezt követően két napot töltött az intenzíven, majd hazaengedték őt pihenni. Erre a két napra a maga humorával emlékezett vissza: "Két napig voltam az intenzív osztályon. Ott nem lehetett semmit csinálni. Csinos nővérek voltak ott, szóval annyira nem bánkódtam..."

Rózsa György a sztrók után könyvet ír

Most kontrollvizsgálatokra kell járnia, de közben végre időt tud szánni arra, hogy megvalósítsa nagy álmát: életrajzi könyvet ír.

Ezt abból az alkalomból írom, hogy éppen 60 évvel ezelőtt szerepeltem először a televíziók képernyőjén. Erről írok, hogy ez hogy zajlott. A boldogságairól, a gyötrelmeiről

– árulta el a Tényeknek, hozzátéve: habár táncot járt a halállal, szerencsére minden rendben ment végül. Egyetlen dolog az, ami megmaradt benne a történteket követően: a víziszony.



