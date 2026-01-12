Őszinte vallomást tett Rácz Jenő felesége: a férje nélkül most nem itt tartana

A közösségi oldalán tartott kérdezz-feleleket Rácz-Gyuricza Dóra. A sztárséf, Rácz Jenő feleségét ekkor többek közt arról is kérdezték, a férje nélkül is ott tartana-e az életben, ahol most, és amire Dóra rendkívül őszinte választ adott.
Persze, hogy nem
- felelte Dóra, mielőtt bővebb kifejtést is adott volna.
Rengeteget tanultunk egymástól, és fejlődtünk kéz a kézben a lassan hét év alatt. Én már pár hónap után tudtam jól, amikor jöttek a kommentek, hogy ’úgyse leszünk együtt sokáig’, hogy az, aki ezt gondolja, téved. Jenő elképesztően motiváló személyiség, nem is hagyná, hogy ugyanott tartsak, ahol a megismerkedésünkkor. Tudta jól, kit vesz el, egy semmirekellő, lusta embert nem is bírna elviselni maga körül. Szerintem onnan tudod, hogy jó kapcsolatban vagy, hogy motiváljátok egymást a fejlődésre. Ha bármelyikünk elfárad, a másik félvállal beletámaszkodik, és nyomjuk tovább egymást előre
- fejtette ki bővebben Rácz-Gyuricza Dóra, majd hozzátette, bár sok szempontból különböznek a férjével, ennek ellenére - vagy éppen ezért -, nagyon harmonikus kapcsolatban élnek.
