A plasztikai műtétekről vallott Rácz-Gyuricza Dóra, itt az igazság

Rácz-Gyuricza Dóra 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában rajongói kérdésekre válaszolt. Az egyik követője arra volt kíváncsi, plasztikáztatta-e valamely testrészét.

Rácz-Gyuricza Dóra plasztikai műtét-ellenes, drasztikus beavatkozások nélkül hozza ki magából a legtöbbet

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Többször számonkérték Rácz-Gyuricza Dórát

Sokszor megkaptam már tőletek, hogy miért nem csináltatom már meg az orrom vagy a mellem, de őszintén mondom, hogy nekem úgy jó, ahogy van. Inkább vagyok magabiztosan egyedi, mint szorongó tömegcikk. Egy olyan embert sem ismerek, akin meg van csináltatva minden, és meg van elégedve az eredménnyel. Ezt a testet és ezt az arcot kaptuk erre az útra, ápold, szeresd, vigyázz rá

- fogalmazott Rácz-Gyuricza Dóra, megjegyezve, ő a természetes szépség mellett áll.

A gyönyörű édesanya Instagramon elárulta azt is, csupán fogszabályzáson esett át. Véleménye szerint a természetes szépséget kell kiemelni, nem pedig drasztikus változásokat végrehajtani. Hozzátette azt is, ő sem úgy gondolja, hogy az ember az ágyból kikelve a legszebb, ezért ő például rendszeresen sminkel, de komolyabb beavatkozásokat nem vállal.

Rácz Jenő felesége azt is elárulta, hogy nagyon szeret sportolni, de az utóbbi időben betegség miatt erre nem volt lehetősége, ugyanakkor a cél számára a "stabil heti három alkalom".