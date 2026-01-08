Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Sokan nem hittek bennük, 7 éve együtt Rácz Jenő és felesége - Elárulták titkukat!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 07:45
A kapcsolatuk hét éve töretlen, és a negatív kommentek ellenére is folyamatosan támogatják és motiválják egymást. Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra nyíltan mesélt arról, hogy férje nélkül nem tartana ott az életében, ahol most.

Rácz Jenő és felesége kapcsolata igazi love story, amikor két ember tökéletesen kiegészíti egymást. Hét éve együtt vannak, és minden közös pillanatuk tele van nevetéssel, szeretettel és támogatással. A rajongók gyakran csodálják, mennyire harmonikus és felhőtlen a szerelmük, de nem mindenki szurkolt értük a kezdetektől.

Rácz Jenő felesége nem tartana sehol Jenő nélkül.
Rácz Jenő felesége támogatja szerelmét mindenben
(Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Rácz Jenő felesége szerint férje apaként és séfként is jól teljesít 

Rácz-Gyuricza Dóra Instagramon reagált a kérdésre, miszerint férje, Rácz Jenő nélkül is ott tartana-e az életében, ahol most. A válasza egyértelmű volt: „Persze, hogy nem. Az én fejemben nincs olyan, hogy ha nem találkoztam volna Jenővel, hiszen nekünk ez volt a sorsunk” – írta. Hozzátette, hogy találkozásuk elkerülhetetlen volt, és lassan hét éve tanulnak és fejlődnek egymás mellett.

Rácz-Gyuricza Dórának nem létezik, olyan jövőkép, amiben ne szerepelne Jenő (Fotó: László Szabolcs)

Sok rosszindulatú kommentet kaptak

Dóri szerint a kezdetektől fogva sok kétkedő komment érkezett a kapcsolatukra

Már pár hónap után tudtam, hogy nekünk közös jövőnk van, amikor pedig megérkeztek a kommentek, miszerint »úgysem leszünk együtt sokáig«, rögtön tudtam, hogy tévednek. Jenő elképesztően motiváló személyiség, és soha nem hagyná, hogy ugyanott maradjak, ahol a megismerkedésünkkor tartottam

 – vallotta. Rácz Jenőt elképesztően motiváló személyiségnek nevezte, aki nem hagyná, hogy stagnáljon vagy ott rekedjen, ahol a megismerkedésük pillanatában tartott.

Szerintem onnan tudod, hogy jó kapcsolatban vagy, hogy motiváljátok egymást a fejlődésre. Ha bármelyikünk elfárad, a másik fél vállal támaszkodik, és nyomjuk tovább egymást előre

 – tette hozzá Dóri. A hét év alatt folyamatosan bizonyították, hogy a kezdeti rosszindulatú pletykák ellenére képesek hosszú távon együtt maradni és fejlődni.

7 éve alkotnak egy párt 
(Fotó: Archív)

Nem létezik, olyan jövő, amiben Jenő ne szerepelne benne

Dóri nem ismer más lehetőséget: Jenő mindig része volt és lesz is az életének. „Rengeteget tanultunk egymástól és fejlődtünk kéz a kézben lassan már hét éve.” – fogalmazott. Kapcsolatuk egyik titka a kölcsönös motiváció, az, hogy mindketten aktívan dolgoznak a saját és egymás fejlődésén.

A közösségi média és a kommentek világa sokszor nehézségeket hoz, de a Rácz házaspárnak töretlen kapcsolata van. Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő hét éve bizonyítják ezt.

Fontos dátumok az életükben: 

2019 nyara – Első találkozás a Konyhafőnök forgatásán.

2021. július – Összeházasodnak a Nyerő Páros sikere után.

2022. április 14. – Megszületik első gyermekük, Kamilla.

2024. augusztus – Harmadik házassági évfordulójukat ünneplik.

2025 ősz – Felmerül a második gyermek terve.

Itt az igazság! Jön az újabb trónörökös Rácz Jenőéknél? Néhány netes fotó alatt elindultak a találgatások, miszerint lehet, hogy ismét várandós a sztárséf felesége. De senkinek nem kell tovább vakon lövöldözni, Dóra most megmondja a tutit. #bors #ráczjenő #séf #gyerek #pletyka

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

