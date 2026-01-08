Sokan nem hittek bennük, 7 éve együtt Rácz Jenő és felesége - Elárulták titkukat!

Rácz Jenő és felesége kapcsolata igazi love story, amikor két ember tökéletesen kiegészíti egymást. Hét éve együtt vannak, és minden közös pillanatuk tele van nevetéssel, szeretettel és támogatással. A rajongók gyakran csodálják, mennyire harmonikus és felhőtlen a szerelmük, de nem mindenki szurkolt értük a kezdetektől.

Rácz Jenő felesége támogatja szerelmét mindenben

(Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Rácz Jenő felesége szerint férje apaként és séfként is jól teljesít

Rácz-Gyuricza Dóra Instagramon reagált a kérdésre, miszerint férje, Rácz Jenő nélkül is ott tartana-e az életében, ahol most. A válasza egyértelmű volt: „Persze, hogy nem. Az én fejemben nincs olyan, hogy ha nem találkoztam volna Jenővel, hiszen nekünk ez volt a sorsunk” – írta. Hozzátette, hogy találkozásuk elkerülhetetlen volt, és lassan hét éve tanulnak és fejlődnek egymás mellett.

Rácz-Gyuricza Dórának nem létezik, olyan jövőkép, amiben ne szerepelne Jenő (Fotó: László Szabolcs)

Sok rosszindulatú kommentet kaptak

Dóri szerint a kezdetektől fogva sok kétkedő komment érkezett a kapcsolatukra.

Már pár hónap után tudtam, hogy nekünk közös jövőnk van, amikor pedig megérkeztek a kommentek, miszerint »úgysem leszünk együtt sokáig«, rögtön tudtam, hogy tévednek. Jenő elképesztően motiváló személyiség, és soha nem hagyná, hogy ugyanott maradjak, ahol a megismerkedésünkkor tartottam

– vallotta. Rácz Jenőt elképesztően motiváló személyiségnek nevezte, aki nem hagyná, hogy stagnáljon vagy ott rekedjen, ahol a megismerkedésük pillanatában tartott.

Szerintem onnan tudod, hogy jó kapcsolatban vagy, hogy motiváljátok egymást a fejlődésre. Ha bármelyikünk elfárad, a másik fél vállal támaszkodik, és nyomjuk tovább egymást előre

– tette hozzá Dóri. A hét év alatt folyamatosan bizonyították, hogy a kezdeti rosszindulatú pletykák ellenére képesek hosszú távon együtt maradni és fejlődni.

7 éve alkotnak egy párt

(Fotó: Archív)

Nem létezik, olyan jövő, amiben Jenő ne szerepelne benne

Dóri nem ismer más lehetőséget: Jenő mindig része volt és lesz is az életének. „Rengeteget tanultunk egymástól és fejlődtünk kéz a kézben lassan már hét éve.” – fogalmazott. Kapcsolatuk egyik titka a kölcsönös motiváció, az, hogy mindketten aktívan dolgoznak a saját és egymás fejlődésén.