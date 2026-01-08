Sokan nem hittek bennük, 7 éve együtt Rácz Jenő és felesége - Elárulták titkukat!

Rácz Jenő és felesége kapcsolata igazi love story, amikor két ember tökéletesen kiegészíti egymást. Hét éve együtt vannak, és minden közös pillanatuk tele van nevetéssel, szeretettel és támogatással. A rajongók gyakran csodálják, mennyire harmonikus és felhőtlen a szerelmük, de nem mindenki szurkolt értük a kezdetektől.
Rácz-Gyuricza Dóra Instagramon reagált a kérdésre, miszerint férje, Rácz Jenő nélkül is ott tartana-e az életében, ahol most. A válasza egyértelmű volt: „Persze, hogy nem. Az én fejemben nincs olyan, hogy ha nem találkoztam volna Jenővel, hiszen nekünk ez volt a sorsunk” – írta. Hozzátette, hogy találkozásuk elkerülhetetlen volt, és lassan hét éve tanulnak és fejlődnek egymás mellett.
Dóri szerint a kezdetektől fogva sok kétkedő komment érkezett a kapcsolatukra.
Már pár hónap után tudtam, hogy nekünk közös jövőnk van, amikor pedig megérkeztek a kommentek, miszerint »úgysem leszünk együtt sokáig«, rögtön tudtam, hogy tévednek. Jenő elképesztően motiváló személyiség, és soha nem hagyná, hogy ugyanott maradjak, ahol a megismerkedésünkkor tartottam
– vallotta. Rácz Jenőt elképesztően motiváló személyiségnek nevezte, aki nem hagyná, hogy stagnáljon vagy ott rekedjen, ahol a megismerkedésük pillanatában tartott.
Szerintem onnan tudod, hogy jó kapcsolatban vagy, hogy motiváljátok egymást a fejlődésre. Ha bármelyikünk elfárad, a másik fél vállal támaszkodik, és nyomjuk tovább egymást előre
– tette hozzá Dóri. A hét év alatt folyamatosan bizonyították, hogy a kezdeti rosszindulatú pletykák ellenére képesek hosszú távon együtt maradni és fejlődni.
Dóri nem ismer más lehetőséget: Jenő mindig része volt és lesz is az életének. „Rengeteget tanultunk egymástól és fejlődtünk kéz a kézben lassan már hét éve.” – fogalmazott. Kapcsolatuk egyik titka a kölcsönös motiváció, az, hogy mindketten aktívan dolgoznak a saját és egymás fejlődésén.
A közösségi média és a kommentek világa sokszor nehézségeket hoz, de a Rácz házaspárnak töretlen kapcsolata van. Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő hét éve bizonyítják ezt.
2019 nyara – Első találkozás a Konyhafőnök forgatásán.
2021. július – Összeházasodnak a Nyerő Páros sikere után.
2022. április 14. – Megszületik első gyermekük, Kamilla.
2024. augusztus – Harmadik házassági évfordulójukat ünneplik.
2025 ősz – Felmerül a második gyermek terve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.