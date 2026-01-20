A 44 éves Ördög Nóra ruhája alig takart valamit

Magyarország egyik legismertebb műsorvezetője, Ördög Nóra szinte folyton feltűnik valahol és elkápráztatja az embereket. Személyisége sem mindennapi, amit kinézete csak erősít.
Meg kell hagyni, nem kell divat tanácsokat osztogatni Ördög Nórának, aki az évek alatt megannyi lehengerlő ruhakölteményben hívta fel magára a figyelmet. Mindig tudja, miben tűnjön ki, rajongói pedig epedve várják, ezeket a perceket.
A műsorvezető legutóbb egy majdnem hogy derékig kivágott fekete ruhában jelent meg, illetve ezt engedi látni fekete-fehér képein. A lenyűgöző darab tökéletesen végigköveti Nóra alakját, aki viseli. Hiszen nem a ruha visel téged, hanem te a ruhát, ezt pedig tökéletesen be is bizonyította.
Követői is megőrülnek érte.
Ez a ruha fantasztikus Nóri! Azta! Most lehet mondani, hogy a kedves belsődhöz megtaláltál egy újabb ruhát, ami passzol a benned lévő szépséghez!
- írták a képhez.
