Hatalmas bejelentést tett Ördög Nóra a TV2 stúdiójában

Ördög Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 19:20
MegasztárSztárban Sztár All Stars
Ördög Nóra és Szépréthy Roland a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában tett bejelentést.

Elindult a hetedik élő show a Sztárban Sztár All Stars műsorában, amelyet már az elején megszakítottak egy nem várt bejelentéssel. A színpadra Ördög Nóra és Szépréthy Roland érkezett, akik bejelentették: lezárják a Megasztár 13., vigaszágas versenyzőjének szavazását.

Mint ismert, egy kiesett versenyző kaphatott lehetőséget, hogy a Megasztár élő show-jában bizonyítson és akár megnyerje az énekversenyt. Minden mentor egy-egy versenyzőjére szavazhattak a nézők, és a szavazataik alapján egy énekes továbbjutott.

Ördög Nóra a Sztárban Sztár All Stars színpadán zárta le a szavazást. Azt azonban egyelőre még nem árulták el, kire érkezett a legtöbb szavazat.

