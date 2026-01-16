Ördög Nóra vámpír? 10 év alatt semmit nem öregedett! – Fotókon a bizonyíték

Népszerű trendhullámra ült fel Ördög Nóra. Az ország kedvenc műsorvezetője is megmutatta, milyen volt 2016-ban, azaz éppen tíz évvel ezelőtt…
A közösségi oldalakat pörgetve biztosan mindenki belefutott nosztalgiázós képekbe: sokan hódolnak a legújabb internetes „kihívásnak”, miszerint tíz évvel ezelőtt, 2016-ban készült fotókat mutatnak meg magukról. Ördög Nóri sem akart kimaradni a jóból, és lévén az egyik legfelkapottabb közszereplő – és egy fotóművész felesége – jócskán akadnak róla fényképek. Nem is tudott választani, egy egész kis montázst tárt a nézők szeme elé, felidézve a 2016-os év legszebb pillanatait.
A lapozgatható bejegyzésben a képek kedves pillanatokat idéznek: Nánási Pál és Ördög Nóra gyerekei, Mici és Vencel akkor még csak 2-3 éves örökmozgó csibészek voltak. A család része volt még az azóta elpusztult kedvencük, Pityu, a vizsla. Továbbá abban az évben forgott a Kismenők című nagy sikerű műsor, és akkor jelent meg Ördög Nóra Pozitív című könyve is… Az édesanya pedig akkor is könnyen elő tudta varázsolni a díva énjét. Bár sok minden változott azóta, van, ami örök: ez pedig alighanem Ördög Nóri fiatalossága! A kommentelők alig akarták elhinni, hogy tíz évvel ezelőtti fotókat látnak: tekintve Nóri fiatalos vonásait, azt is elhitték volna, ha friss fotóként tálalja az őt ábrázoló képeket!
Nóri azért megérezte az idő múlását, ennyit fűzött csak a képekhez:
Annyi helyen jött már velem szembe, hogy én is visszapörgettem az időt egy kicsit 2016-ra… Azért 10 év az 10 év...
A kommentszekció azonban felrobbant...
„Csak a gyerekeken látszik az a tíz év…” – bókolt egy kommentelő az örök dívának.
„De gyönyörű vagy” – ismerte el egy másik.
„Annyira csoda vagy Nóri! Gyönyörű, sikeres, értelmes, kedves. Nagybetűs NŐ” – méltatta egy újabb a család és munka között mindig jól egyensúlyozó családanyát.
