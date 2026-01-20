Növényi Norbi fia hollywoodi sztárokkal dolgozik – Orlando Bloomot is ő készítette fel

Kevesen tudják, hogy Növényi Norbert fia már közel 13 éve Angliában él, ahol tudatosan építette fel sportkarrierjét. Norbert elmondása szerint a döntés nem egyik napról a másikra született meg, de Magyarországon akkoriban még nem látta biztosítottnak azt a szakmai közeget, amire szüksége volt.

Növényi Norbi fia MMA harcos, jelenleg olyan rangos szervezeteknél küzd, mint a PFL vagy korábban a Bellator (Fotó: Instagram)

Növényi Norbert fia MMA-s karrierjét külföldön építette fel

„Amikor én elkezdtem az MMA-t, otthon még szinte semmilyen kultúrája nem volt a sportnak. Édesanyám már korábban kiköltözött Londonba, én pedig úgy voltam vele, hogy a legrosszabb esetben megtanulom a nyelvet, aztán hazamegyek. Ehhez képest világszintű edzőtermet találtam, rengeteg barátom lett, és egyszerűen beleszerettem ebbe az országba” – mesélte a Borsnak.

A sport mellett azonban más területek is fontos szerepet töltenek be az életében. Gyerekkorától jelen van nála a zene és a művészet, ami nem véletlen: mindkét szülője nagy hangsúlyt fektetett erre. Olvas, ír, filozófiai és szociológiai könyveket búj, mert szerinte a testi fejlődés mellett a lelki és szellemi munka is elengedhetetlen.

„Szerintem minél többet olvas az ember, annál jobban érti a világot. Ez nemcsak sportolóként, hanem emberként is nagyon fontos” – fogalmazott Norbert.

Magic Norbert, Növényi Norbert fia professzionális MMA harcosként együtt dolgozott Orlando Bloommal is (Fotó: László Szabolcs)

Orlando Bloommal dolgozott együtt

A kemény edzések mellett egy különleges lehetőség is megtalálta: egy hollywoodi produkció kapcsán Orlando Bloom személyes felkészítésében vett részt.

Egy filmhez bokszolóként kellett küzdenie. Többen próbáltak vele edzeni, de végül engem keresett meg, hogy segítenék-e neki. Jó kapcsolat alakult ki köztünk, hatalmas megtiszteltetés volt vele dolgozni.

– árulta el.

Növényi Norbert Jr. a legtöbb idejét az edzőteremben tölti (Fotó: Instagram)

A filmvászonig meg sem áll?

A közös munka felvetette a színészkedés gondolatát is, de Norbi határozott elképzelésekkel bír.

Ha valaha belevágnék, akkor csak komédiába. Túl sok színészt ismerek, tudom, milyen egók mozognak ebben a világban. Szerintem az életet nem szabad túl komolyan venni. Humor nélkül nem lehet normálisan élni

– zárta az interjút a profi sportoló.

Növényi Norbi fia ma már Londonban él, profi MMA-harcosként edz és dolgozik, miközben a filmvilág közelében is egyre több tapasztalatot szerez. A sport továbbra is az első az életében, de nem zárja ki, hogy a jövőben a kamerák előtt is kipróbálja magát, természetesen a saját szabályai szerint.