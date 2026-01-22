Ezt tanácsolja Jákob Zoli Stohl Andrásnak a Nagy Ő-ben

Napok kérdése, és január 26-án a Nagy Ő forgatási helyszíne, a tóalmási Andrássy-kastély ismét megtelik élettel. Húsz lány érkezik, akik arra vállalkoztak, hogy meghódítsák a színész szívét. Stohl András a Nagy Ő-ről előre elmondta, hogy egy óriási kaland volt számára, noha a döntés egyáltalán nem egyszerű, hiszen minden alkalommal búcsúzni kell valakitől. Van azonban olyan, aki már korábban átélte ennek a folyamatnak minden jó és rossz pillanatát. Jákob Zoltán így bátran tud tanácsokat adni a színésznek, mire figyeljen a kiválasztás során.
„Mindenekelőtt azt mondom, hogy próbálja meg megélni és élvezni a helyzetet, amibe kerül, de ne égesse bele az agyába azt a könnyű helyzetet, hogy így udvarolnak neki a lányok.
A műsor után vissza kell állni a normális életre, hiszen a hétköznapokban sem jönnek »futószalagon« a lányok, hiszen a férfi dolga az udvarlás.
Itt a műsorban nem feltétlen kell ragaszkodni ehhez. Élvezze ki ezt az időszakot!” – kezdte lapunknak Jákob Zoltán, aki 2023-ban volt a TV2 Nagy Ő-je.
Jákob Zoli boldogan mesélt az ő szériájáról, amikor is rá hárult az a feladat, hogy a versenyzők közül kiválassza azt, aki a szívéhez a legközelebb áll.
„Féltem, hogy elbízom magam és kellemetlenül fog elsülni, de szerencsére nagyon pozitív csalódás volt a műsor.
Mindegyik lánynak megtaláltam azt az oldalát, amit lehetett szeretni.
Sőt, a műsor után is jóban maradtam pár lánnyal, volt, akikkel többször is találkoztam és hívtak már bográcsozni is, közben pedig rengeteget nosztalgiáztunk” – árulta el az üzletember, aki mesélt arról, hogyan élte meg annak idején a rózsaceremóniákat.
„A műsor legnehezebb pontja, amikor rózsával jelezzük, hogy ki marad és ki menjen. Nincs előre eldöntve és megírva, emiatt ez jelenti a legnagyobb nehézséget, hiszen akaratodon kívül is megbántasz vele embereket. Ez a formátum sajátossága, de ilyenkor jobb egy rövid és nem magyarázkodós búcsút ejteni. Gyakran súgtam egy-egy kedves szót annak a fülébe, akinek el kellett hagyni a villát”. Hogy a Nagy Ő Stohl András számára meghozza-e a szerelmet, január 26-tól kiderül.
