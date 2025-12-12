Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Csodálatos ember vagy” - Jákob Zoli könnyeket csalt az emberek szemébe, életre szóló élményt adott a gyerekeknek

Jákob Zoli
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 18:18
Jákob Zoltánajándék
Jákob Zoli elképesztő ajándékokkal kedveskedett.

Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoltán rendszeresen jótékonykodik, hiszen hol hátrányos helyzetű családokon segít, hogy elképesztő ajándékokkal kedveskedik a gyerekeknek, akik megpillantják az utcán az üzletember jellegzetes, tűzpiros Ferrariját – most is életre szóló élményt adott pár fiatalnak.

20240601_X SMART SPORT EXPÓ & FITNESS FESZTIVÁL_MW_MG_0082
Jákob Zoltán meglepte a gyerekeket.

Jákob Zoli a minap megállt a kocsijával, és különleges választás elé állította a vele találkozó szerencsés gyerekeket, akik követik őt a közösségi média platformjain: vagy elfogadnak egy biztos, nagyon szép ajándékot, vagy választanak 3 titokzatos doboz közül – de van egy kis csavar, ugyanis az egyik doboz üres, egy másikban pedig hatalmas meglepetés lapul.

Az első gyermek a biztos ajándék mellett döntött és egy telefonnal mehetett haza; a második a dobozokkal próbált szerencsét, de sajnos az üreset választotta (kapott vigaszdíjat); a harmadik pedig szintén a dobozokkal próbálkozott, és nagyon jól járt, ugyanis PlayStation 5-öt kapott, és ezzel elmondása szerint az álma vált valóra.

A kommentelők teljesen odavoltak, sokakat meghatott Jákob Zoltán videója, valaki azt írta neki, hogy „csodálatos ember vagy” – itt lehet megnézni a felvételt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu