„Csodálatos ember vagy” - Jákob Zoli könnyeket csalt az emberek szemébe, életre szóló élményt adott a gyerekeknek

Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoltán rendszeresen jótékonykodik, hiszen hol hátrányos helyzetű családokon segít, hogy elképesztő ajándékokkal kedveskedik a gyerekeknek, akik megpillantják az utcán az üzletember jellegzetes, tűzpiros Ferrariját – most is életre szóló élményt adott pár fiatalnak.

Jákob Zoltán meglepte a gyerekeket.

Jákob Zoli a minap megállt a kocsijával, és különleges választás elé állította a vele találkozó szerencsés gyerekeket, akik követik őt a közösségi média platformjain: vagy elfogadnak egy biztos, nagyon szép ajándékot, vagy választanak 3 titokzatos doboz közül – de van egy kis csavar, ugyanis az egyik doboz üres, egy másikban pedig hatalmas meglepetés lapul.

Az első gyermek a biztos ajándék mellett döntött és egy telefonnal mehetett haza; a második a dobozokkal próbált szerencsét, de sajnos az üreset választotta (kapott vigaszdíjat); a harmadik pedig szintén a dobozokkal próbálkozott, és nagyon jól járt, ugyanis PlayStation 5-öt kapott, és ezzel elmondása szerint az álma vált valóra.

A kommentelők teljesen odavoltak, sokakat meghatott Jákob Zoltán videója, valaki azt írta neki, hogy „csodálatos ember vagy” – itt lehet megnézni a felvételt: