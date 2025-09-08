Jákob Zoltán nem adta fel a csajozást! A milliárdos elárulta a titkát: így ismerkedik a nőkkel

Jákob Zoltán Nagy Ő-ként és a Crystal Nails alapítójaként lett ismert, az ország egyik leghíresebb milliárdosaként azonban saját alapítványa van és számos jótékonysági tevékenységben is részt vesz. De hogyan lehet közismertként, ennyire sok pénzzel a zsebében ismerkedni?
Az üzletember legfrissebb TikTok videójában őszintén mesélt arról, ami sokakban felmerülő kérdés: hogyan ismeri fel, hogy egy nő magáért vagy a pénzéért szeretne közelebb kerülni hozzá?
Mindenki magamért szeretne megismerkedni velem, ezt gondolom magamban és a pénz is én vagyok, a csomag része, anélkül én már nem létezem.
– kezdi Zoli, aki szerint hiába menne álruhában ismerkedni, mint a mesékben, előbb utóbb úgyis kiderülne, hogy ki van az álruha mögött, ez nem elkerülhető. Ugyanakkor nyilván ő sem szeretné, ha valaki csak a pénzéért szeretné. Alapjáraton nem is szokott a pénzre gondolni, saját magát csak egy jópofa srácnak tartja, aki megteremtette a biztonságot.
A nők biztonságra vágynak és ez a biztonsági faktor igenis benne van a pakliban, én ezzel együtt vagyok.
Jákob Zoltán vagyona kétségkívül figyelemreméltó, egy esetleges ismerkedési fázisban azonban sokaknak zavarba ejtő lehet.
Sokan nem mernek közeledni felém, mert azt gondolják, hogy a sok pénzemmel mindenféle elvárásaim vannak. De ez tévedés. Az intelligencia, a humor és az ápoltság azok, amik nekem a legfontosabbak. Ezek kellenek ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és egymást.
A milliárdos rendszeresen szokott ismerkedni, mint mondja, korábban a messengert kedvelte leginkább, de ma már nem használja, inkább Instagramon szokott levelezni.
Szívesen kezdeményezek, de nem mindig tudom eltalálni, hogy kire lehet, mert nem mindig egyértelmű egy Insta profil alapján, hogy kinek van párja és nem akarok olyan dologba beleszaladni, hogy valakinek van párja, csak nem látszik, én meg ráírok. Én szeretem, ha egy nő rám ír, ez a világ már egy kicsit megváltozott, most már nem az van, hogy a férfiaknak fehér lovon kell érkeznie, szóval bátorítom a nőket, hogy kezdeményezzenek.
