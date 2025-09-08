Jákob Zoltán nem adta fel a csajozást! A milliárdos elárulta a titkát: így ismerkedik a nőkkel

Jákob Zoltán Nagy Ő-ként és a Crystal Nails alapítójaként lett ismert, az ország egyik leghíresebb milliárdosaként azonban saját alapítványa van és számos jótékonysági tevékenységben is részt vesz. De hogyan lehet közismertként, ennyire sok pénzzel a zsebében ismerkedni?

Jákob Zoltán szeret ismerkedni a nőkkel és szívesen kezdeményez is (Fotó: Mediaworks archív)

Jákob Zoli szerint a pénz csak biztonsági faktor

Az üzletember legfrissebb TikTok videójában őszintén mesélt arról, ami sokakban felmerülő kérdés: hogyan ismeri fel, hogy egy nő magáért vagy a pénzéért szeretne közelebb kerülni hozzá?

Mindenki magamért szeretne megismerkedni velem, ezt gondolom magamban és a pénz is én vagyok, a csomag része, anélkül én már nem létezem.

– kezdi Zoli, aki szerint hiába menne álruhában ismerkedni, mint a mesékben, előbb utóbb úgyis kiderülne, hogy ki van az álruha mögött, ez nem elkerülhető. Ugyanakkor nyilván ő sem szeretné, ha valaki csak a pénzéért szeretné. Alapjáraton nem is szokott a pénzre gondolni, saját magát csak egy jópofa srácnak tartja, aki megteremtette a biztonságot.

A nők biztonságra vágynak és ez a biztonsági faktor igenis benne van a pakliban, én ezzel együtt vagyok.

Jákob Zoltán Ferrarija elijesztené a nőket?

Jákob Zoltán vagyona kétségkívül figyelemreméltó, egy esetleges ismerkedési fázisban azonban sokaknak zavarba ejtő lehet.

Sokan nem mernek közeledni felém, mert azt gondolják, hogy a sok pénzemmel mindenféle elvárásaim vannak. De ez tévedés. Az intelligencia, a humor és az ápoltság azok, amik nekem a legfontosabbak. Ezek kellenek ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és egymást.

A milliárdos rendszeresen szokott ismerkedni, mint mondja, korábban a messengert kedvelte leginkább, de ma már nem használja, inkább Instagramon szokott levelezni.