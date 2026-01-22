A Nagy Ő brazil bombázója négy gyereket nevel egyedül: „Rengeteg trauma ért..."

Január 26-án indul A Nagy Ő új évada a TV2-n amelyben ezúttal Stohl András szívéért száll harcba húsz hölgy. A mezőny egyik legizgalmasabb és legösszetettebb szereplője kétségtelenül Andrade de Souza Miriam, akit mindenki csak Miminek hív. A 34 éves üzleti értékesítő, brazil származású, de magyar állampolgár is, és immár több mint egy évtizede él Magyarországon. Négygyermekes egyedülálló anyaként érkezik a műsorba, története pedig jóval mélyebb annál, mint amit elsőre gondolnánk.

Andrade de Souza Miriam a Nagy Ő egyik legkülönlegesebb karaktere (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Ezt gondolja Stohl Andrásról a Nagy Ő szereplője

„Mindenki Miminek hív. Brazil vagyok, de magyar állampolgársággal is rendelkezem, 2011 óta itt élek Magyarországon. Négygyermekes egyedülálló anya vagyok” – mesélte magáról a műsor sajtótájékoztatóján. Gyerekei jelentik számára a mindent: „Nekem a gyerekeim a mindeneim. Egyébként mindegyik gyermekem négy nyelven beszél”– tette hozzá.

Stohl András személye azonnal felkeltette az érdeklődését:

András nagyon szimpatikus, rettentően intelligens férfi, szerintem remek évad lesz vele

– szögezte le Mimi. A konfliktusoktól nem fél, de rosszat senkinek sem kíván: „Biztosan lesznek konfliktusok, de senkinek sem akarok rosszat. Mindenki találja meg a boldogságát” – árulta el a dögös édesanya.

Udvariasabbak a magyar férfiak?

Mimi szerint határozott különbség van a brazil és az európai férfiak között: „Jobban szeretem az európai férfiakat. A brazilok nem udvarolnak, nincs bennük annyi finomság” – vallotta be. Azt is elmondta, miért gondolja úgy, hogy ő lehet az igazi választás András számára: „Igazi háziasszony vagyok, a családomnak és a gyerekeimnek élek. Szép vagyok, intelligens is”.

Élete azonban korántsem volt könnyű:

Nagyon sok mélypontom volt. Brazíliában nehéz volt az élet, örökbefogadott gyerek voltam, nagyon nehéz gyerekkorral. Rengeteg trauma ért...

– vallotta be. Első gyermekével mindössze 15 évesen lett várandós, ma 18, 12, 10 és 6 évesek a gyerekei: „A traumákat sosem sajnáltatásra használtam, mindig erősödtem belőlük, próbáltam a pozitívumokat kiszedni.” Két éve vált el, ami újabb törést jelentett számára.