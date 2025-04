Nagy Bogi házassága válságba került? Most tiszta vizet öntött a pohárba az énekesnő

Nagy Bogi az Ének iskolája harmadik évfolyamában tűnt fel először. Az akkoriban Molnár Ferenc Caramel osztályába járó közönségkedvenc azóta sikeres énekesnővé vált, sőt tavaly egybekelt a kilenc évvel idősebb párjával, Marcival. A mesés esküvőjüket követően örülhettek a rosszakaróik, mert felröppent a pletyka a házassági válságukról, sőt később Bogi meg is erősítette, hogy a házasságuk első éve meglehetősen küzdelmes volt. De, hogy milyen irányban mozdult el a frigy, arról Nagy Bogi mesélt a lapunknak.

Nagy Bogi férje, Marci kezdetben nehezen viselte az énekesnő karrierépítését (Fotó: Nagy Zoltán)

„Egyre jobb a házasságunk. Nem tudom egyébként mi van 2025-ben, de nem volt még időnk tartósan kikapcsolódni, pihenni. Januárban kint voltunk nyaralni, de ott is a forgatásra koncentráltam és a dalokkal voltam elfoglalva. Mindketten rengeteget dolgozunk, nagy hajtásban vagyunk” – vallotta be Nagy Bogi.

Az énekesnő korábban is beszélt már róla, de azóta hatványozottan igaz, hogy az egyre jobban beinduló zenei karrierje hozott új kihívásokat a kapcsolati dinamikába.

Amikor Marcival összejöttünk, még csak akkor kezdtem el kiépíteni a zenei karrieremet, és évről évre egyre több időt, energiát és pénzt szeretnék belefektetni. Ez pedig nehéz volt neki, mert eleinte azt hitte, hogy nem szeretnék majd ennyire komolyan ezzel foglalkozni, most viszont látja, hogy ez a célom.

– vallotta be az énekesnő.

Nagy Bogi házassága stabilizálódott

Nagy Bogi zenekara a harmadik születésnapját ünnepelte az Akváriumban. Sőt, a Honeybeast előzenekaraként a Budapest Parkban is felcsendülnek a saját szerzeményei. Az énekesnő jó kapcsolatot ápol a BSW formáció két rapperével, különösen Matyival, akivel a Jégszívű lány című közös dalt is elkészítette. A közös munkának köszönhetően a srácok Budapest Parkos fellépésén is hallani lehet majd Nagy Bogi gyönyörűen csengő hangját. Tanulva a múltból, az újabb zenei szintlépés nem ment a kapcsolata kárára, sőt a házasságát jobb irányba is terelte, mint valaha.

A házasságom a legstabilabb pont az életemben. Ami nem mindig volt így korábban, de most óriási az összhang közöttünk hála a jó égnek. Ez szerintem az összecsiszolódásnak tudható be.

– árulta el Nagy Bogi.