Nacsa Olivér: „Nyomasztó látni, hogy Európa hogyan viszonyul a háborúhoz”

Az elmúlt időszak világpolitikai feszültségei egyre több közéleti szereplőt késztetnek arra, hogy nyíltan és személyes hangon fogalmazza meg véleményét. A háború közelsége, Európa bizonytalan reakciói és Magyarország különutas politikája olyan témák, amelyek nemcsak a politikai elemzőket, hanem az emberek mindennapjait is érintik. Egyebek között ezért is tartják – most éppen Hatvanban – a DPK Háborúellenes Gyűléseit. Nacsa Olivér szavai pedig igencsak egybecsengenek a rendezvény szellemiségével.
„Szerintem mindig a biztos választás az, ami a megnyugtató választás egy olyan világpolitikai helyzetben, amit nap mint nap tapasztalunk. A háború szele itt leng körülöttünk minden egyes nap. Ezek nem légből kapott dolgok, hanem valós érzések" – árulta el a humorista. Nacsa Olivér szerint különösen nyomasztó az, ahogyan Európa reagál a jelenlegi háborús helyzetekre, és ezzel éles ellentétben áll Magyarország álláspontja:
Nyomasztó látni, hogy Európa hogyan viszonyul a háborúhoz, és ezzel szemben Magyarország láthatóan mennyire ki akar maradni ebből az egészből
– szögezte le.
Nacsa Olivér az ukrán–orosz háború kapcsán egy régóta hangoztatott, szerinte súlyos következményekkel járó forgatókönyvre is felhívta a figyelmet: „Régóta erről szól a fáma: Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy 2027-ben Ukrajnának csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Ha ezt Brüsszelben átnyomják, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem Ukrajna áll háborúban Oroszországgal, hanem az Európai Unió” – magyarázta. A megszólalás azonban igazán személyessé akkor vált, amikor egy nyolc évvel ezelőtti traumatikus élményét idézte fel:
Azért mondhatom ezt hitelesen, mert 2018-ban túléltem egy terrortámadást Strasbourgban, a karácsonyi vásárban. Csupán egy vacsorafoglalás miatt mentünk tovább egy ötven kilométerre lévő városba. Az unokatestvéreimmel a dómban sétáltunk, és mire odaértünk a másik városba, már úgy fogadtak minket, hogy hallottuk-e, mi történt Strasbourgban. A karácsonyi vásárban négy embert öltek meg. Ez lett Európából…
– mondta lemondóan.
A történet mély nyomot hagyott benne, és saját bevallása szerint örökre megváltoztatta a gondolkodását: „Majdnem áldozata és része voltam ennek a tragédiának. Aki egy ilyen helyzetet átél, az onnantól kezdve nem tudja azt mondani, hogy ezt a bevándorláspolitikát támogatni tudja.” Nacsa Olivér ezúttal sem kertelt: világosan, személyes élményekre támaszkodva beszélt arról, miért tartja a biztonságot és az óvatosságot Európa jövőjének egyik legfontosabb kérdésének.
