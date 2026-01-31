Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nacsa Olivér: „Nyomasztó látni, hogy Európa hogyan viszonyul a háborúhoz”

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 08:05
Nacsa OlivérEurópai UnióOrbán Viktor
A hatvani Háborúellenes Gyűlés szellemiségével sok sztár rezonál együtt. Nacsa Olivér most nem humoros sorok mögé bújt: saját tapasztalataiból kiindulva mondta el, miért tartja kulcsfontosságúnak a békét, a biztonságot és a megfontolt döntéseket.
Bors
A szerző cikkei

Az elmúlt időszak világpolitikai feszültségei egyre több közéleti szereplőt késztetnek arra, hogy nyíltan és személyes hangon fogalmazza meg véleményét. A háború közelsége, Európa bizonytalan reakciói és Magyarország különutas politikája olyan témák, amelyek nemcsak a politikai elemzőket, hanem az emberek mindennapjait is érintik. Egyebek között ezért is tartják – most éppen Hatvanban – a DPK Háborúellenes Gyűléseit. Nacsa Olivér szavai pedig igencsak egybecsengenek a rendezvény szellemiségével.

Nacsa Olivér szavai egybevágnak a Háborúellenes Gyűlés mondanivalójával.
Nacsa Olivér strasbourgi tapasztalásai egy életre beleivódtak a humorista emlékezetébe (Fotó: Mediaworks)

Nacsa Olivér háborúellenes gondolatai sosem voltak aktuálisabbak

„Szerintem mindig a biztos választás az, ami a megnyugtató választás egy olyan világpolitikai helyzetben, amit nap mint nap tapasztalunk. A háború szele itt leng körülöttünk minden egyes nap. Ezek nem légből kapott dolgok, hanem valós érzések" – árulta el a humorista. Nacsa Olivér szerint különösen nyomasztó az, ahogyan Európa reagál a jelenlegi háborús helyzetekre, és ezzel éles ellentétben áll Magyarország álláspontja: 

Nyomasztó látni, hogy Európa hogyan viszonyul a háborúhoz, és ezzel szemben Magyarország láthatóan mennyire ki akar maradni ebből az egészből

– szögezte le.

Nacsa Olivér nem kér a háborúból.
Nacsa Olivér Orbán Viktor álláspontjával tud leginkább azonosulni, ami a háború kérdéskörét illeti (Fotó: Mediaworks)

Volodimir Zelenszkij ultimátuma elfogadhatatlan

Nacsa Olivér az ukrán–orosz háború kapcsán egy régóta hangoztatott, szerinte súlyos következményekkel járó forgatókönyvre is felhívta a figyelmet: Régóta erről szól a fáma: Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy 2027-ben Ukrajnának csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Ha ezt Brüsszelben átnyomják, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem Ukrajna áll háborúban Oroszországgal, hanem az Európai Unió” – magyarázta. A megszólalás azonban igazán személyessé akkor vált, amikor egy nyolc évvel ezelőtti traumatikus élményét idézte fel:

Azért mondhatom ezt hitelesen, mert 2018-ban túléltem egy terrortámadást Strasbourgban, a karácsonyi vásárban. Csupán egy vacsorafoglalás miatt mentünk tovább egy ötven kilométerre lévő városba. Az unokatestvéreimmel a dómban sétáltunk, és mire odaértünk a másik városba, már úgy fogadtak minket, hogy hallottuk-e, mi történt Strasbourgban. A karácsonyi vásárban négy embert öltek meg. Ez lett Európából…

– mondta lemondóan.

@ripost.hu

Nacsa Olivér a béke mellett áll! Nacsa Olivér is ott van a Háborúellenes Gyűlésen Győrben, a Ripost a nagyszabású esemény előtt beszélgetett vele. A humorista elárulta, hogy ő miért tartja fontosnak azt, hogy az emberek kiálljanak a háború ellen!

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Szerencsére megúszta a tragikus eseményt

A történet mély nyomot hagyott benne, és saját bevallása szerint örökre megváltoztatta a gondolkodását: „Majdnem áldozata és része voltam ennek a tragédiának. Aki egy ilyen helyzetet átél, az onnantól kezdve nem tudja azt mondani, hogy ezt a bevándorláspolitikát támogatni tudja.” Nacsa Olivér ezúttal sem kertelt: világosan, személyes élményekre támaszkodva beszélt arról, miért tartja a biztonságot és az óvatosságot Európa jövőjének egyik legfontosabb kérdésének.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu