Nacsa Olivér a Tisza-megszorítócsomagról: Nincs olyan ember, aki egy ilyen tervezettel jól járna

A kiszivárgott, mintegy 600 oldalas Tisza-adó és megszorítócsomag óriási felháborodást váltott ki a magyarok körében. Sorra szólalnak fel a hírességek is, azzal kapcsolatban, mennyire vérlázítónak tartják Magyar Péterék tervét. Nacsa Olivér azonban egyáltalán nem lepődött meg a tervezeten: szerinte a baloldali politikusoknál már megszokott, hogy gazdasági sikereket az emberek pénzének elvételével próbálnak elérni.

Nacsa Olivér nem kertelt a Tisza-adóról (Fotó: Mediaworks)

„Szerintem nincs új a nap alatt, semmi újdonsággal nem szolgálnak. Ugyanezeket a baloldali programokat láttuk, hallottuk és átéltük már 2010 előtt, tehát mondhatni déja vu érésem van. Akkoriban sem szóltak másról ezek a megszorítócsomagok, mint hogy vegyük el az emberektől a pénzüket, és ezzel próbáljunk bizonyos gazdasági sikereket elérni. Szerencsére az emberek már jó párszor nemet mondtak erre, és ez most is így lesz 2026-ban” – kezdte lapunknak Nacsa Olivér.

Ugyanazok az emberek sejlenek fel a Tisza-adó és megszorítócsomag mögött, akik már az akkori baloldali kormányok idején is jelen voltak. Tehát mondhatnám, hogy meglepetés volt ez a program, de valójában nem volt az.

Nacsa Olivérnek a családi kedvezmények megvágása fájna a legjobban

A kiszivárgott Tisza-megszorítócsomag több, nagyon érzékeny pontot tartalmaz, amelyek minden magyar számára komoly terhet jelentenének: a jelenlegi egykulcsos SZJA helyett háromkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be (22–33% közteherrel), radikálisan megemelnék az alkohol-, dohány- és egyes termékek áfáját 32%-ra, valamint kisállatadó is szerepel a tervekben. Emellett a tervezet csökkentené a jelenleg érvényben lévő családi kedvezményeket, jelentősen növelné a társasági adót, és plusz teherként vetne ki vagyonadó és tőkeadót is.

„Számomra a családi kedvezmények megvágása lenne a legfájóbb, hiszen ilyen mértékű és ilyen jellegű családtámogatások, amik most vannak, sehol máshol nincsenek a világon. Sehol sincs olyan, hogy a három, majd a kétgyerekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Szóval ennek az elvágása nagyon sokaknak okozna problémát. Emellett ott vannak még az áfaemelések, az új adónemek... Ez az egész az összes magyar embert érintené. Nincs olyan ember, aki egy ilyen tervezettel jól járna.”