Nacsa Olivér a Tisza-megszorítócsomagról: Nincs olyan ember, aki egy ilyen tervezettel jól járna

A kiszivárgott, mintegy 600 oldalas Tisza-adó és megszorítócsomag óriási felháborodást váltott ki a magyarok körében. Sorra szólalnak fel a hírességek is, azzal kapcsolatban, mennyire vérlázítónak tartják Magyar Péterék tervét. Nacsa Olivér azonban egyáltalán nem lepődött meg a tervezeten: szerinte a baloldali politikusoknál már megszokott, hogy gazdasági sikereket az emberek pénzének elvételével próbálnak elérni.
„Szerintem nincs új a nap alatt, semmi újdonsággal nem szolgálnak. Ugyanezeket a baloldali programokat láttuk, hallottuk és átéltük már 2010 előtt, tehát mondhatni déja vu érésem van. Akkoriban sem szóltak másról ezek a megszorítócsomagok, mint hogy vegyük el az emberektől a pénzüket, és ezzel próbáljunk bizonyos gazdasági sikereket elérni. Szerencsére az emberek már jó párszor nemet mondtak erre, és ez most is így lesz 2026-ban” – kezdte lapunknak Nacsa Olivér.
Ugyanazok az emberek sejlenek fel a Tisza-adó és megszorítócsomag mögött, akik már az akkori baloldali kormányok idején is jelen voltak. Tehát mondhatnám, hogy meglepetés volt ez a program, de valójában nem volt az.
A kiszivárgott Tisza-megszorítócsomag több, nagyon érzékeny pontot tartalmaz, amelyek minden magyar számára komoly terhet jelentenének: a jelenlegi egykulcsos SZJA helyett háromkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be (22–33% közteherrel), radikálisan megemelnék az alkohol-, dohány- és egyes termékek áfáját 32%-ra, valamint kisállatadó is szerepel a tervekben. Emellett a tervezet csökkentené a jelenleg érvényben lévő családi kedvezményeket, jelentősen növelné a társasági adót, és plusz teherként vetne ki vagyonadó és tőkeadót is.
„Számomra a családi kedvezmények megvágása lenne a legfájóbb, hiszen ilyen mértékű és ilyen jellegű családtámogatások, amik most vannak, sehol máshol nincsenek a világon. Sehol sincs olyan, hogy a három, majd a kétgyerekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Szóval ennek az elvágása nagyon sokaknak okozna problémát. Emellett ott vannak még az áfaemelések, az új adónemek... Ez az egész az összes magyar embert érintené. Nincs olyan ember, aki egy ilyen tervezettel jól járna.”
Nacsa Olivér szerint nemcsak az emberek, hanem az egész ország rosszul járna ezzel a tervezettel.
Ez a fajta gazdaságpolitika már jó párszor zsákutcába vezette Magyarországot. Elég csak a 2010 előtti időszakra gondolni, amikor államcsőd közeli helyzetet teremtett az akkori baloldali kormány. Innen hozta vissza az országot 15 év alatt a jelenlegi kormányzat egy nagyon stabil és kiszámítható gazdaságpolitikával. Olyan ez, mintha vissza akarnának ugrani a start mezőre
– vélekedett, majd elárulta, mi a véleménye Orbán Viktor politkájáról:
„A világ politikai térképén Magyarország jelen pillanatban úgy gondolom, hogy egészen elképesztő pozíciót tölt be. Egy 10 milliós ország miniszterelnöke pár héten belül tárgyalt Washingtonban az amerikai elnökkel, majd utána Oroszországban az orosz elnökkel. Erre nem nagyon tudok példát mondani. Orbán Viktor történelmi léptékben is egy nagyon egyedülálló és kivételes politikus. Nagyon becsülöm azt, hogy ilyen módon és ilyen formában próbál részt venni a béketeremtésben.”
