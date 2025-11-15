Nacsa Olivér a jövő évi választásról vallott: „A tét nem más, minthogy a patrióták vagy a globalisták győznek...."

Az első Háborúellenes Gyűlés már javában dübörög: a győri eseményen több ezer patrióta gyűlt össze a béke jegyében. A rendezvényen a magyar közélet nagyjai és ikonikus sportolók állnak színpadra, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rákay Philip, Szabó Zsófi, Nagy Tímea, Békés Márton, Schmittné Makray Katalin, Nemcsák Károly és Görbicz Anita. A hangulat már napokkal az esemény előtt érezhetően emelkedett volt, és ebben jelentős szerepe van annak is, hogy az egyik legnépszerűbb hazai humorista, Nacsa Olivér ismét itt van a hazáját szerető tömegben, aki most sem félt megosztani az őszinte véleményét.
Nacsa Olivér elárulta, számára miért ilyen fontos ez a közösség:
Három Digitális Polgári Kör tagja vagyok. A Zebra körhöz azonnal csatlakoztam, hiszen az a műfaját tekintve is közel állt hozzám. Hiszek abban, hogy a humor eszközével nagyon sok minden legyőzhető
– mondta, hozzátéve, hogy ezt saját tapasztalatai is megerősítik. Szerinte a patriotizmus és a közösség ereje szorosan összefonódik: „A másik a Büszkeség Digitális Polgári Kör, ahol szerintem minden patriótának ott a helye”. A Fradi pedig az élete része, mióta az eszét tudja, így A Fradi Körbe való belépésen sem morfondírozott sokat.
Nacsa Olivér úgy érzi, a következő hónapok az ország jövőjét dönthetik el:
Sorsdöntő lesz a jövő tavaszi választás, a tét nem más, minthogy a patrióták vagy a globalisták győznek. Látjuk, hogy Magyarország milyen pályán van, merre tart. Látjuk azt is, hogy ez kiknek az ellenérdeke... Mindent elkövetnek, hogy Magyarország erről az útról letérjen, miközben ez a helyes út
– magyarázta a producer. Nacsa szerint a helyzet tisztán látható, nem igényel különösebb magyarázatot: „Amit a magyar kormány képvisel az ritka Európában; mi békepártiak ki kell, hogy álljunk az értékeink mellett, küzdenünk kell a békéért és Magyarország szuverenitásának a fennmaradásáért”.
A Háborúellenes Gyűlésen történt beszélgetés egy pontján Rákay Philip, az esemény egyik házigazdája felhozott egy 2018-as drámai esetet Nacsa Olivérrel, amikor is a humorista kint volt Strasbourgban a karácsonyi vásáron a barátaival. Ekkor történt az a terrortámadás, amibe öten bele is haltak:
Centiken múlott az életem valóban, ott sétáltunk a karácsonyi vásáron, és pusztán azért mentünk tovább mert volt egy vacsorameghívásunk 50 kilométerrel odébb. Amikor odaértünk már úgy fogadtak minket, hogy hallottuk-e mi történt Strasbourgban, akkor értesültünk és szembesültünk, hogy öt ember meghalt, egészen döbbenetes volt. Szimbolikus, hogy az Európai Parlament épülete pont Strasbourgban található. Brüsszel ilyen Európát álmodott és megcsinálta. Mi magyarok nem ilyen országot szeretnénk, Orbán Viktor nem ilyet országot álmodott meg, és ennek az országnak ilyennek is kell maradnia
– szögezte le, majd kiemelte, hogy nagyon szerencsések vagyunk, amiért egyedülálló biztonságban élhetünk, végül pedig hozzátette: „Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz van kormányon, addig béke van és biztonság”.
