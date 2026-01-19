A Megasztár énekesének három fiú után végre kislánya született: „Másképp szeretem őt"

Szilágyi József a Megasztár 2024-es évadának közönségkedvenc énekese volt, jókedve mindenkire átragadt, és azóta is célja, hogy örömöt hozzon a hallgatók számára. Az ő szívébe most mindenesetre hatalmas boldogság költözött: három fia után nemrég kislánya született.

A Megasztár 2024-es évadából ismert Szilágyi Józsi családi örömhírről számolt be (Fotó: Instagram/Szilágyi József)

A Megasztár énekese a szülőszobában is ott volt

A Bors megkeresésére Szilágyi Józsi elárulta, régi álma vált valóra azzal, hogy lányos apuka lett. Úgy érzi, teljesen új fejezet kezdődött az életében.

„A legfőbb célom, hogy a családomat támogassam, hogy mindent megteremtsek nekik. A feleségemet is óvom mindentől, különösen igaz volt ez a várandóssága időszakára. A szülőszobán is ott lehettem kicsit, és anyukám is bent volt vele. Végül is az ő nevét kapta, Ilona lett” – mosolygott a négygyermekes családapa, aki elmondása szerint tíz évet fiatalodott, mióta lányos apuka lett.

„Három fiam van, és azt hittem, mindent tudok az apaságról. De mióta itt a lányom, máshogy telik az idő, mások a hangok, másképp is szeretem őt!” – mosolygott meghatottan, majd hozzátette: bár fiaikat szabadelvűbben nevelik, az új csöppséggel más lesz a helyzet.

Hagyományos értékrend szerint neveli majd a lányát

„A feleségemmel már a lányunk 18 éves koráig tervezünk. Hogy bátor, határozott nő legyen, aki mindemellett tudja, hogy én mindig vigyázok rá, és feltétel nélkül szeretjük. A fiúkkal ez más, a férfiaknak erősebbnek kell lenni, míg a lányok kiszolgáltatottabbak. Ez teljesen más feladat, amihez nekem is meg kellett érnem. Isten mindig tökéletesen rendezi el a szálakat. A kislányomat szeretnénk a szigorú hagyományok szerint nevelni. A feleségemmel is mi voltunk egymásnak az elsők, és amint 18 éves lett, feleségül is vettem. Az ősrégi hagyomány a legbeváltabb. Kérek Istenről elég erőt és teret, hogy végig tudjuk járni ezt az utat. Minden Istenre van bízva” – mosolygott Józsi, aki már most tudja, hogy szigorú szemmel fogja vizslatni lánya majdani udvarlóit.

Szilágyi Józsi dalai is gyarapodnak

Szilágyi József Megasztáros szereplése elindította a zenei pályán, már megjelent első saját dala és a koncertnaptár is szépen telik. A család egyelőre Ausztriában él, ahol Józsi egy étteremben dolgozik a testvéreivel. A zenei teendők miatt azért gyakran jön Magyarországra, és bízik benne, hogy egy nap csak a zenéből tudja majd eltartani a családját.