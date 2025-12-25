KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Örömhír: bármelyik nap megszülethet a Megasztár énekesének gyermeke

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 06:00
gólyahírcsalád
Szilágyi József boldogabb nem is lehetne. A Megasztár 2024-es évadának versenyzője hamarosan négygyermekes apuka lesz, ráadásul külön öröm, hogy három fia után most kislány érkezik a családba.
mkb
A Megasztár minden idők egyik legsikeresebb magyar tehetségkutató műsora. A 2012-es, hatodik évad után azonban nagyon hosszúra nyúlt a szünet: több mint tíz évvel később tért vissza. A hetedik évadot Gudics Máté nyerte, de több énekesnek beindult a karrierje. Élükön Szilágyi Józseffel, akinek már első saját dala is megjelent, de ami még nagyobb öröm számára, hogy hamarosan megszületik negyedik gyermeke is. Az ezzel kapcsolatos érzéseiről mesélt most a Borsnak.

Hamarosan kislánnyal bővül a Megasztáros Szilágyi Józsi családja.
A Megasztár énekesének családja kislánnyal bővül hamarosan (Fotó: Szilágyi Józsi)

Úton a Megasztár-baba: Kislánnyal bővül Szilágyi Józsi családja

Lapunk érdeklődésére Szilágyi Józsi elmondta:

Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre a pályára terelt engem, bár most már látom, hogy mennyire nem könnyű ez az út, és hogy mennyi rosszindulat van ebben a szakmában. Sok mindennel szembesültem az elmúlt időszakban, amiről még nehéz lenne beszélnem” – szomorodott el kissé Józsi, ám gyorsan hozzátette, rosszkedvre nincs oka.

Számomra a minden a családom. Most már nem az hajt, hogy sztár legyek. A zenélést sem magam miatt, hanem elsősorban értük csinálom!

– mosolygott a szegényes körülményekből kitörő énekes, aki feleségével már három fiút nevel, hamarosan pedig kislánnyal bővül a család.

„Számomra a család a legfontosabb kincs”

Januárra van kiírva a feleségem, de úgy érzi, hogy már decemberben eljön az idő, hiszen a fiaink is néhány héttel korábban születtek. Nagyon izgatottan várjuk a kis hercegnőmet, már most tudom, hogy az én kis szerelmem lesz – áradozott a Megasztár 7. szériájának énekese, aki nyáron adta ki első saját dalát.

Mosolyog a szívem, amiért megadja az Isten, hogy három fiam után lányom is lesz. Kicsit olyan, mintha most újra apává válnék. Nagyon furcsa rózsaszín holmikat vásárolni, de hihetetlenül örül a szívem. A fiaim is nagyon várják, hogy legyen egy kis húguk. Számomra a család a legfontosabb kincs.”

 

