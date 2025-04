Örömhírt jelentett be a Megasztár tehetsége: érkezik az első

Micsoda örömhír! Hamarosan debütál a Megasztár 7 felfedezettjének első saját dala. Szilágyi József a Borsnak mesélt először az egyelőre titokzatos szerzeményről.

Szilágyi Józsi a Megasztár 7-ben abszolút közönségkedvenc volt (Fotó: TV2)

Szilágyi Józsi bejelentette az elsőt...

„Boldog vagyok, hogy végre bejelenthetem: elkészült az első saját dalom!” – kezdte jókedvűen a Borsnak nyilatkozva.

„Hosszú út van mögöttem, és remélem, előttem is!” – tette hozzá mosolyogva, majd gyorsan leszögezte:

„Tudatosan készülök az előadói szakmára, a legfontosabb pedig szerintem: alázatosnak, embernek maradni, és minden pillanatban tisztelettel lenni a közönség felé. Az alázat és visszafogottság lesz jellemző a pályámra. A nagyképű, magamutogató karaktereket ki nem állhatom!” – szögezte le a Megasztár 2024-es évadának szerethető énekese.

„A tanulás és fejlődés elengedhetetlen, mindegy, mióta van valaki a pályán. Mind az öt zsűritagnak nagyon sokat köszönhetek.”

Az elmúlt hónapokban rengetegszer visszanéztem a Megasztár adásait! Ott akkor, a pillanat hevében nem is tudtam úgy értelmezni minden véleményezésüket, ahogyan ma. Azt gondolom, remek csapat támogatott minket, pályakezdőként jobb segítséget nem is kívánhattunk volna

– vélekedett Szilágyi Józsi, aki beállhatott Gudics Máté, Tóth Abigél és Dénes Dávid sorába, a tekintetben, hogy a műsor óta meg is jelenik egy saját dala...

„Jelenleg még Ausztriában, taxizással keresem a betevőt”

„A zsűri tanácsait megfogadva, és a Campusonic csapatának szakértelmével készülnek a dalok, és mint mondtam: az első már meg is született! Egyelőre annyit árulhatok el, hogy áprilisban debütál, és egy szerelmi csalódásról szóló, mégis vidám kimenetelű dal, ami abszolút megmutatja, milyen is az én stílusom. A szakmai csapat mellett Isten keze is benne van, hogy ennyire gördülékenyen megy minden. Hiszem, hogy Istennek terve van velem, hiszen Tőle kaptam ezt a tehetséget! Jelenleg még itt, Ausztriában, taxizással keresem a betevőt, de a háttérben sokat gyakorlok és dolgozom azon, hogy hamarosan a zenélésből tudjam eltartani a családomat. De mikor eljön ez a pont, akkor is szeretnék két lábbal a földön maradni: az, aki voltam és most is vagyok” – mondta el még a családapa.