"Szinglinek lenni nem állapot" - MC Hawer feladta, hiába kereste nagy szerelmét

"No woman, no cry" - énekelte Bob Marley még 1974-ben, akkor, amikor MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza még csak egy 9 éves kisfiú volt.

"Nincs nő, nincs sírás" - vallja MC Hawer párja nélkül

Fotó: Markovics Gábor

Ennek ellenére könnyen lehet, hogy az MC Hawer és Tekknő frontemberének emlékezetébe igencsak bevésődtek ezek a kissé szomorkás sorok, Géza ugyanis több éve él önként vállalt szingliségben, amit a jelek szerint egyre jobban élvez. Bár a 60 éves énekes még könnyedén ismerkedhetne, ő - köszöni szépen - nem kér abból, amit a szebbik nem képviselői nyújtani tudnának, inkább tavaly augusztusban született unokájával, Lilivel tölti az idejét.

„Eddig minden szerelmet euforikus örömmel éltem meg, majd jött az a bánat és fájdalom, amit nem kívánok senkinek. Minden szakításom pokoli fájdalommal járt. Én szenvedélybeteg vagyok. Jó esetben a munkámban ez segítség. Rossz esetben hajlamosabb vagyok a függőségre, de közel hatvan év kellett, hogy minderre rájöjjek. Néha, amikor külföldön vakációzom, érzem, hogy nem jó egyedül, de a hétköznapokban inkább öröm, hogy senkihez sem kell alkalmazkodnom” – vélekedett MC Hawer, aki a közösségi oldalán is fennen hirdeti: egyedül a legjobb.

„Szabadság, kaland és annyi hely az ágyban, amennyit csak akarok! Szinglinek lenni nem állapot, hanem egy lehetőség arra, hogy a saját szabályaim szerint játsszak. Nincs dráma, csak én és a végtelen lehetőségek”

- fogalmazott rejtélyesen Koczka Géza, aki úgy van vele, hogy a hatodik X betöltése után már senkihez sem szeretne idomulni.

MC Hawer feladta, hiába kereste első nagy szerelmét

Az énekes nemrég azzal vált cikkek főszereplőjévé, hogy a fejébe vette, akár a föld alól is előkeríti első nagy szerelmét, Ágit, akivel 43 évvel ezelőtt ismerkedett meg a Balaton partján. Bizony, akkor még csak 17 éves volt, ám a nyári románc emléke máig él benne.

„1982-ben Balatonszéplakon nyaraltunk anyukámmal és a húgommal, ahol egy véletlen folytán megismerkedtem a szintén ott nyaraló Ágival. Őt a mai napig nem tudtam elfelejteni. Akkora nagy viharos és mindent elsöprő első szerelem volt, amire bármikor szívesen emlékszem. Keresném őt, de nem tudom, hol találjam. Az elmúlt években próbáltam vele felvenni a kapcsolatot valahogyan, valaki által, de még nem érkezett válasz. Nem szeretnék tőle tulajdonképpen semmi különöset, csak egyszerűen leülni vele egy kávéra, és beszélgetni arról, hogy mi is történt vele, velem, velünk az elmúlt 43 évben. Sajnálom, hogy azt a szerelmet egy kicsit én rontottam el, 17 évesen még túl éretlen voltam egy igazi párkapcsolathoz” – árulta el a Borsnak még korábban Hawer, aki sajnos azóta sem bukkant Ági nyomára, hiába tett közzé egy régi fotót a lánnyal.