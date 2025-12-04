„Lehet, hogy meghalt, vagy van egy féltékeny párja” – Hiába keresi első szerelmét a magyar mulatós király

Hiába minden vágy és erőfeszítés, MC Hawer egyelőre nem találja azt a nőt, akibe annak idején, 43 évvel ezelőtt menthetetlenül beleszeretett.

Mc Hawer mindent megtesz, hogy megtalálja első szerelmét

(Fotó: Markovics Gábor)

A jó ideje önkéntes szingliségben élő mulatós énekes pár hete a Borsnak mesélt a Balatonszéplakhoz fűződő románcról és az Ági nevű hölgyről, aki teljesen elcsavarta a fejét. Igen ám, de Hawer 17 éves tiniként még messze nem volt elég érett egy párkapcsolatra, így a szél végül messzire sodorta őt Ágitól.

MC Hawer 43 éve ismerte meg az első szerelmét

Az énekes (polgári nevén Koczka Géza) viszont nem igazán tudott ebbe beletörődni, ezért a Borson keresztül üzent annak a bizonyos első, és módfelett meghatározó szerelemének.

„1982-ben Balatonszéplakon nyaraltunk anyukámmal és a húgommal, ahol egy véletlen folytán megismerkedtem a szintén ott nyaraló Ágival. Őt a mai napig nem tudtam elfelejteni. Akkora nagy viharos és mindent elsöprő első szerelem volt, amire bármikor szívesen emlékszem. Keresném őt, de nem tudom, hol találjam. Az elmúlt években próbáltam vele felvenni a kapcsolatot valahogyan, valaki által, de még nem érkezett válasz. Nem szeretnék tőle tulajdonképpen semmi különöset, csak egyszerűen leülni vele egy kávéra, és beszélgetni arról, hogy mi is történt vele, velem, velünk az elmúlt 43 évben. Sajnálom, hogy azt a szerelmet egy kicsit én rontottam el, 17 évesen még túl éretlen voltam egy igazi párkapcsolathoz” – árulta el a Borsnak az augusztustól nagypapaszerepben is látható MC Hawer, aki a Facebookon is közzétett egy bejegyzést, hátha valaki segít neki Ági megtalálásában.

Bár Hawer nagyon optimista volt, most sajnos azzal kellett szembesítenie a Borsot, hogy Ági egyelőre egyáltalán nem jelentkezett a felhívásra. Az MC Hawer és Tekknő frontembere ezért már azzal a szomorú gondolattal is eljátszott, hogy első szerelme talán már nincs is életben.

„Egyidősek voltunk Ágival. Néhány évvel ezelőtt már próbáltam megkeresni, de akkor sem és most sem jelentkezett. Legalábbis egyelőre! Nem tudom, lehet csak nem kér a híreverésből, de persze az sem elképzelhetetlen sajnos, hogy valami szomorúbb ok áll a háttérben. Lehet, hogy meghalt vagy van egy féltékeny párja, aki most nagyon nem örül ennek. Pedig én tényleg nem akartam semmi mást, csak egy beszélgetést vele egy jó kávé mellett. Még az is eszembe jutott, hogy esetleg külföldön él, és valahogy elkerülte a figyelmét az, hogy én keresem őt” – tűnődött MC Hawer.

