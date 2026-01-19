Össztűz zúdult Kunu Márió és Mandula Ádám menedzserére: „A rendőrséggel is nagyon jó kapcsolatom van”

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Magyarország utolsó diszkótulajdonosa az utóbbi időben több kritikát kap menedzseltjei miatt. A felháborodás oka, hogy Kunu Márió és Mandula Ádám is Papp Gergely kiadójánál dolgozik, így a rajongóknak nem is kell több, hogy betámadják a híres üzletembert.
A Peaches and Cream diszkó tulajdonosa szombaton éppen a körözés alatt álló Kunu Máriót várta volna, aki végül nem jelent meg a saját koncertjén. Papp Gergely hiába rendelkezik rengeteg követővel a közösségi oldalakon, mégis a negatív kommentek lepik el mostanában a videóit, amelyek nem csupán Márió, de Mandula Ádám miatt is érkeznek. Lapunknak most megszólalt az utolsó diszkótulaj, aki nem teljesen érti az emberek felháborodását a mostani helyzetben.

Mandula Ádám
Mandula Ádám gyereke bántalmazása óta próbálja rendbe szedni magát (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám menedzsere jó kapcsolatot ápol a rapperrel

Minden rendben van Ádámnál is és a fiával is nagyszerű a kapcsolata. Most jön majd ki az albuma, tehát nem kell sokat várni, hogy visszatérjen

– árulta el zenészéről Papp Gergely.

Az énekes korábban nagy port kavart, amikor közösségi oldalán élő adásban kiabált gyermekével, aki sírva könyörgött neki, hogy aludhasson. Mandula Ádám a börtönben töltött ideje után többször elmondta, hogy fia miatt is változni szeretne, ám ez hirtelen kudarcba fulladt. „Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” - mondta Ádám, miközben barátnője is jelen volt.

andula Ádám és Medox
Mandula Ádám párjával már a következő gyermekét várja, aki a rapper elmondása szerint kislány lesz (Fotó: Mandula Ádám)

Az utolsó diszkótulaj gyermekeként tekint Mandula Ádámra is

Nálunk a kiadónál az előadók olyanok, mintha a gyerekeink lennének. Mindenkivel foglalkozok a magánéletben is és mi inkább egy nagy család vagyunk, mint egy szimpla kiadó

– mesélte Papp Gergely. A mostani időszakban azonban csak egyre csak nőtt a negatív hozzászólások száma, ami nem véletlen ilyen esetek után. Ezek viszont nem hatják meg a menedzsert.

A negatív reklám is reklám. A hazugság viszont nem negatív. A rosszindulatú emberekkel már megtanultam foglalkozni és szerintem nagyon jól kezelem őket. A rendőrséggel is nagyon jó kapcsolatom van minden ellenére, mivel több, mint 200 hatósági ellenőrzésünk volt az elmúlt 13 évben. Minden rendőr ismer engem és ők pontosan tudják, hogy itt minden, mindig rendben van

– számolt be korábbi tapasztalatairól az utolsó diszkótulaj.

A botrányok tehát mostanában nem kerülik el Papp Gergelyt sem, ám elmondása szerint ezek őt nem hozzák zavarba. Mandula Ádám története pedig úgy tűnik, hogy nagy fordulatot vett, mivel a gyerekével való története után már második gyermeke is úton van és immár az anyagiak sem okoznak neki fejfájást. Az egyik ismerőse árulta el lapunknak, hogy egy nagyszerű munkát kapott, ahol a fizetése is elég lesz a családnak.

 

