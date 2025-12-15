Mandula Ádám elárulta, kisfia vagy kislánya születik

Mandula Ádám pár hónappal ezelőtti sokkoló gyermekbántalmazási ügye után közösségi oldalán jelentette be, hogy párja, Alexandra első közös gyermekükkel várandós.

Mandula Ádám ismét apa lesz, párja lánygyermekkel várandós (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám barátnője lánygyermeket hord a szíve alatt

Nagyot fordult a botrányos édesapa élete: barátnője álterhessége után mégis gyermekáldás érte őket. Korábban egy szakítás során Mandula barátnője azt állította, várandós a rappertől, ám utólag kiderült, hogy a hír csupán egy hazugság volt.

Nemrég azonban ultrahangfelvétellel mutatták meg születendő gyermeküket, a rapper pedig kommentálta is az eseményeket:

Igen, igaz a hír, nagyon boldogok vagyunk, 9 hetes a magzatunk, alig várom már, hogy megszülessen.

Az élő adásban saját gyermekét bántalmazó Mandula Ádám Instagram-oldalán és huszonnégy órán keresztül elérhető történetben árulta el, hogy egy kislánnyal bővül a családjuk.

Az erőszakos cselekedetét megbánó apuka és párja nagy örömmel készülnek a gyerkőc fogadására.

Mandula Ádám nagyon várja, hogy megszülessen kislánya (Fotó: Instagram / Mandula Ádám)

Mandula Ádám pszichiáterhez jár és munkát keres

Korábban az Éden Hotel sztárja megkísérelt véget vetni káros függőségeinek, akkor sikertelenül, ám úgy tűnik, most betartja korábban tett ígéretét és barátnőjével együtt felhagynak az alkohol és kábítószer fogyasztással. Mandula jelenleg pszichiátriai kezelés alatt áll a gyógyulás érdekében.

Géczi Bea, Mandula egykori párja már engedi, hogy 8 éves kisfia, Medox felügyelet mellett találkozhasson édesapjával a történtek után.

A gyerek biztonsága a legfontosabb, de a fiam vágyik az apukájára és nem szeretnék az lenni, aki ezt megtiltja

– nyilatkozta korábban a Borsnak a kisfiú édesanyja.

Mandula Ádám boldogsága azonban nem lehet felhőtlen. Ahogy arról a Bors beszámolt, a bántalmazó magatartást tanúsító celebet nem alkalmazzák a munkaadók. A rapper kétségbe van esve pénzügyi helyzete miatt. A botrányhős egy ismerősének elmondása szerint Mandula jelenleg egy japán étteremben talált mosogatói állást.