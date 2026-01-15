Ekkora már a terhespocakja Mádai Viviennek: hosszú idő után törte meg a csendet

Mádai Vivien 11 évvel első fia születése után ismét várandós. A műsorvezető 2022-ben hagyta ott a TV2-t, de nem vonult vissza teljesen a média világából, pusztán a nyomtatott sajtó felé vette az irányt.

Mádai Vivien megmutatta terhespocakját

2025. december 31-én bejelentette, hogy második gyermekét várja. A hírt közösségi oldalán, várandós fotókkal osztotta meg követőivel. A tévés az utóbbi időben nem sokat szerepelt nyilvánosan, sem műsorokban, sem máshol, aminek megvan az oka. Most elárulta, miért vonult háttérbe, illetve egy képet is közzétett a gömbölyödő pocakjáról.

– Az elmúlt években tudatos döntés volt részemről, hogy kevesebbet engedek láttatni az életünkből. Részben azért, mert nem történt semmi rendkívüli, részben pedig azért, mert egy idő után sokszor öncélúnak éreztem mindazt, ami itt zajlik. Most mégis azt gondolom, kivételt kell tennem. Talán az egykori La Mome-os idők emléke miatt - emlékszik erre még valaki? –, de leginkább azért, mert az anyává válás témája olyan tapasztalatokat hozott az elmúlt hónapokban, amelyeket nem szeretnék magamban tartani. Hiszem, hogy ezek a gondolatok, élmények másnak is kapaszkodót adhatnak és pusztán a saját belső integritásom megőrzése miatt most nem maradhatok csendben. Még keresem a számomra leginkább megfelelő platformot, de ha összegyűlik bennem az ehhez szükséges erő, jelentkezem. Ígérem – írta az ide kattintva látható fotója mellett Vivi, melyen megmutatta, milyen nagyot nőtt a terhespocakja az utóbbi időben.