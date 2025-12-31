Mádai Vivien második gyermekét hordja a szíve alatt – lélegzetelállító fotókkal tudatta az örömhírt

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A Mokka egykori műsorvezetője a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt.
N.T.
A szerző cikkei

Szívet melengető hírrel zárja az új évet a TV2 korábbi műsorvezetője, Mádai Vivien: elárulta ugyanis, hogy második gyermekét hordja a szíve alatt

Mádai Vivien ismét babát vár 

A szőke szépség Szilveszter napján, egy hatalmas terhespocakos fotóval tudatta a követőivel és a világgal, hogy második gyermekét várja. A Mokka egykori műsorvezetője a születendő gyermeke mellett már egy kisfiúnak is életet adott, Zénó idén töltötte be a 11. életévét - írja a Metropol.  A lap szerint a TV2 egykori sztárja a fotókhoz egy Karinthy Frigyes idézetet is megosztott. 

– Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

– írta bejegyzéshez Mádai Vivien

Mádai Vivien várandósságáról szóló bejelentését IDE kattintva nézheted meg. 

 

