Mádai Vivien második gyermekét hordja a szíve alatt – lélegzetelállító fotókkal tudatta az örömhírt

Szívet melengető hírrel zárja az új évet a TV2 korábbi műsorvezetője, Mádai Vivien: elárulta ugyanis, hogy második gyermekét hordja a szíve alatt.

Második gyermekével várandós Mádai Vivien Fotó: TV2

Mádai Vivien ismét babát vár

A szőke szépség Szilveszter napján, egy hatalmas terhespocakos fotóval tudatta a követőivel és a világgal, hogy második gyermekét várja. A Mokka egykori műsorvezetője a születendő gyermeke mellett már egy kisfiúnak is életet adott, Zénó idén töltötte be a 11. életévét - írja a Metropol. A lap szerint a TV2 egykori sztárja a fotókhoz egy Karinthy Frigyes idézetet is megosztott.

– Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

– írta bejegyzéshez Mádai Vivien.

Mádai Vivien várandósságáról szóló bejelentését IDE kattintva nézheted meg.