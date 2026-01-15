Liptai Claudia olyat tett, mint még soha

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Liptai Claudiáért az egész ország rajong. A gyönyörű színésznő-műsorvezető hétről hétre mindenkit lenyűgözött a TV2 sikerprodukciója, a Sztárban Sztár All Starsban, ahol fantasztikus ruhakölteményekben vonult fel és szellemes kritikákkal illette a versenyzőket.

Liptai Claudia a közösségi oldalain hálálkodott - Fotó: MATE KRISZTIAN

Most a szőkéből vörösre váltott színésznő a közösségi oldalain olyat tett, amelyet eddig sose: kommentekből álló csokrot osztott meg a rajongókkal. A követői ugyanis az önálló estje miatt adtak neki visszajelzéseket. A rajongók el vannak ájulva Claudiától és a tehetségétől, és nem is sejtik, mennyire sokat jelenteken neki a kedves szavak.

"Ritkán osztok meg veletek olyan posztot, ami azokról az üzenetekről szól, amiket kapok tőletek egy-egy Clauságok után. Pedig elmondhatatlanul sokat jelent az elmúlt két és fél évben az a sok kedves szó, amit kaptam tőletek. Amikor megkérdezik tőlem, hogy miért csinálom az önálló estet, akkor arra egyértelműen a ti szavaitok a válasz. Mert ilyenkor másfél órára valami olyan különleges közeg alakul ki köztetek, nézők és köztem, aki a színpadon állok, amit tényleg csak az ért, aki ott jelen van. Örökké hálás leszek nektek minden nevetésetekért, minden könnyetekért, minden tapsotokért. Nemcsak ti kaptok tőlem ezeken az estéken, hanem én is újra, és újra sok mindent hazaviszek a képzeletbeli lelki táskámban. Köszönöm, ezen a télen is nagyon sok helyen találkozunk még szombaton Csornán várok mindenkit nagy szeretettel. Csókok".