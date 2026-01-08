73 esztendős lett a Kossuth-díjas Leslie Mandoki: „Úgy érzem magam, mintha 30 éves lennék”

A Kossuth-díjas zenész, producer nagy napot ünnepelt. 73 éves lett, ám rá kifejezetten igaz a mondás, hogy a kor csak egy szám: Leslie Mandoki ugyanis elmondása szerint sokkal inkább 30 évesnek érzi magát.
Leslie Mandoki nemzetközileg rajongott sztár, aki nem tulajdonít nagy jelentőséget
„Úgy érzem magam, mintha 30 éves lennék. Úgy is élem a mindennapjaimat. Nem tulajdonítok nagy jelentőséget ennek a számnak, de a szülinap mindig jó alkalom a bulira. A kerek szülinapokat különösen komolyan megünnepeljük, a 60. és 70. látható a videómegosztósokon” − mosolygott Leslie Mandoki.
„De ami nem kerek, azt a három gyerekemmel töltöm. Itt élek Münchentől néhány kilométerre. Ilyenkor mindig kimegyünk a csónakházhoz, kicsit kenuzunk. Aztán egy kellemes apa és csemetéi ebéd volt.”
Elárulta, ilyenkor összegez, de nem tervez előre.
„Én inkább arra gondolok, hogy mennyire hálásnak kell lennem a közönségnek. A mi hangunk annyira hangos, mint amekkora a közönség szeretete. Ilyenkor hálát adok nekik” – mondta a világszerte ismert és elismert zenész, aki hozzátette, a lassítás szót hírből sem ismeri.
„Mindig korán kelő és későn fekvő ember voltam” − mondta a zenész, akinek az új lemezét és életművét is elismerték a Rock and Roll Hall of Fame-ben.
„Én a magam részéről szeretném, ha minden úgy maradna, ahogy van. Alázatos hálát érzek, amiért zenélhetek. A világnak pedig azt kívánom 2026-ban, hogy megbékéljen saját magával. A szabadságvágy és a béke ikertestvérek, szeretném, ha ez kézen fogva determinálná az évünket. A zenészeknek az a feladata, hogy hidakat építsenek, hogy fáklyával álljunk ott, ahol sötét van. Ezzel tartozunk a közönségünknek. Zenészként mi meg fogunk tenni mindent, ami tőlünk telik, hogy békés, szebb, emberséges világ legyen” − zárta gondolatait a Mokkában nyilatkozó zenész.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.