73 esztendős lett a Kossuth-díjas Leslie Mandoki: „Úgy érzem magam, mintha 30 éves lennék”

A Kossuth-díjas zenész, producer nagy napot ünnepelt. 73 éves lett, ám rá kifejezetten igaz a mondás, hogy a kor csak egy szám: Leslie Mandoki ugyanis elmondása szerint sokkal inkább 30 évesnek érzi magát.

Leslie Mandoki családja körében ünnepelte a szülinapját (Fotó: Northfoto)

„A mi hangunk annyira hangos, mint amekkora a közönség szeretete”

Leslie Mandoki nemzetközileg rajongott sztár, aki nem tulajdonít nagy jelentőséget

„Úgy érzem magam, mintha 30 éves lennék. Úgy is élem a mindennapjaimat. Nem tulajdonítok nagy jelentőséget ennek a számnak, de a szülinap mindig jó alkalom a bulira. A kerek szülinapokat különösen komolyan megünnepeljük, a 60. és 70. látható a videómegosztósokon” − mosolygott Leslie Mandoki.

„De ami nem kerek, azt a három gyerekemmel töltöm. Itt élek Münchentől néhány kilométerre. Ilyenkor mindig kimegyünk a csónakházhoz, kicsit kenuzunk. Aztán egy kellemes apa és csemetéi ebéd volt.”

Elárulta, ilyenkor összegez, de nem tervez előre.

„Én inkább arra gondolok, hogy mennyire hálásnak kell lennem a közönségnek. A mi hangunk annyira hangos, mint amekkora a közönség szeretete. Ilyenkor hálát adok nekik” – mondta a világszerte ismert és elismert zenész, aki hozzátette, a lassítás szót hírből sem ismeri.

„Mindig korán kelő és későn fekvő ember voltam” − mondta a zenész, akinek az új lemezét és életművét is elismerték a Rock and Roll Hall of Fame-ben.

Leslie Mandoki koncertjei nagyon népszerűek, az előadó a zene erejével szeretne békét hozni (Fotó: Rózsa Erika)

Leslie Mandoki békét kér erre az évre

„Én a magam részéről szeretném, ha minden úgy maradna, ahogy van. Alázatos hálát érzek, amiért zenélhetek. A világnak pedig azt kívánom 2026-ban, hogy megbékéljen saját magával. A szabadságvágy és a béke ikertestvérek, szeretném, ha ez kézen fogva determinálná az évünket. A zenészeknek az a feladata, hogy hidakat építsenek, hogy fáklyával álljunk ott, ahol sötét van. Ezzel tartozunk a közönségünknek. Zenészként mi meg fogunk tenni mindent, ami tőlünk telik, hogy békés, szebb, emberséges világ legyen” − zárta gondolatait a Mokkában nyilatkozó zenész.