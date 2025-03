Óriási siker! A Rock zene szentélyében ünnepelték Mandoki Soulmates életművét!

A Mandoki Soulmates több mint harmincéves története előtt tisztelgett a clevelandi Rock and Roll Hall of Fame, amelyet a rockzene szentélyeként tartanak számon. Leslie Mandoki, a zenekar alapítója elmondása szerint rendkívül meghatódott, amikor a rendezvényen óriási rajongás fogadta. Különösen mélyen érintette, hogy még az új dalaiból is idéztek a jelenlévők.

Leslie Mandoki mélyen meghatódott, óriási fogadtatásban részesült.Fotó: ERIKA ROZSA

A rendezvény során a zenész számára felejthetetlen pillanat volt, amikor a bakelit lemezei mindössze tíz perc alatt elfogytak az ajándékboltban. Az érdeklődés óriási volt, ezért hajnali egy óráig osztotta az autogramokat a rajongóknak. A siker és az elismerés számára különösen fontos, hiszen egykor egy olyan pesti srácként indult, akinek a kommunista rendszerben azt mondták, hogy semmire nem viszi, és még útlevelet sem kapott. Ma pedig a zenei világ legnagyobbjai között tartják számon.

A zenész hangsúlyozta, mennyire hálás a magyar gyökereiért és azokért a magyar muzsikusokért, akikre mindig is felnézett, és akik megalapozták a zenei pályáját. Bár több nyelven is írt már dalokat, úgy véli, a magyar szövegírás színvonala kiemelkedő, és nívósabb, mint bármelyik másik nyelven alkotott dalszöveg - írta meg a Tények.