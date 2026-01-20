Lengyel Johanna meglepő titkot árult el magáról - ezt senki nem gondolta volna

Lengyel Johanna neve az elmúlt időszakban egyet jelentett a friss tehetséggel, az őszinte megszólalásokkal és azzal a különleges belső világgal, amely már a Megasztár alatt is megérintette a nézőket. Az énekesnő azonban nem a klasszikus karrierreceptben hisz: nem akar mindent előre kiszámolni, inkább hagyja, hogy az élet alakítsa az útját. Most arról beszélt, mit szeretne idén, hogyan gondolkodik húsz év távlatában, és miért az éneklés az egyetlen biztos pont az életében.

Lengyel Johanna Megasztár győztesként robbant be a köztudatba, azóta tudatosan építi a karrierjét az énekesnő (Fotó: Facebook)

Lengyel Johanna: „A jövő maradjon rejtély”

Lengyel Johanna szerint az idei év legnagyobb célja nem egy konkrét mérföldkő, hanem az, hogy valóban megélhesse azt, amire régóta vágyott.

A céljaim erre az évre elsősorban arról szólnak, hogy sikeres legyen a szólókarrierem, amit szeretnék idén igazán felpörgetni. A koncertezést szeretem a legjobban, ez az, ami igazán éltet. Konkrétumokban nem gondolkodom, inkább nyitva hagyom a terveimet, mert sokszor meglepődöm azon, hogy olyan lehetőségek jönnek, amikre egyáltalán nem számítottam

– vallotta Lengyel Johanna.

Az énekesnő úgy érzi, számára a jelen megélése sokkal fontosabb, mint az előre gyártott forgatókönyvek követése.

„Szeretem meghagyni a jövőt rejtélynek. Inkább megélem a jelent, minthogy fejben folyamatosan előre készüljek. Sokszor azt látom, hogy akkor történnek velem a legjobb dolgok, amikor nem erőltetek semmit, csak hagyom, hogy megtörténjen” – tette hozzá az énekesnő.

„Húsz év múlva? Fogalmam sincs!”

Johanna nemcsak az idei terveit hagyja nyitva, hanem a hosszú távú jövőt is. Nem érzi kényszernek, hogy most meg kelljen határoznia, hol él majd, mivel foglalkozik, vagy milyen élethelyzetben lesz.

Fogalmam sincs arról, hogy húsz év múlva hol leszek. Ugyanez igaz arra is, hogy hogyan fogok élni. Persze, valamikor szeretnék családot, de hogy mikor, azt most nem tudom. Nem tervezem meg előre, inkább a nagy képet szeretem elképzelni

– mesélte Johanna.

Lengyel Johanna Marics Peti versenyzőjeként győzelemig jutott, a sűrű időszakot követően most gőzerővel dolgozik a szólókarrierjén (Fotó: Mediaworks)

Számára nem a konkrét célok a fontosak, hanem az az érzés, amit meg szeretne élni.

A konkrét tervek helyett inkább azt szeretem elképzelni, hogy hogyan akarom érezni magam a jövőben. Hogy mi váltja ki azt az érzést, az igazából mindegy. Nekem az a cél, hogy ezt az állapotot meg tudjam valósítani. Néha még magát az érzést sem tudom szavakkal megfogalmazni, ezért is énekelek. Az éneklés több dimenzióban fejez ki dolgokat, ott tudom igazán megélni magam. Ezt szavakkal nem lehet leírni

– fogalmazott őszintén az énekesnő.